Mozione, Buompane M5S Camera, su roghi Terra dei fuochi e rischi per terreni agricoli

Atto Camera

Mozione 1-00574

presentato da

BUOMPANE Giuseppe

testo di

Martedì 18 gennaio 2022, seduta n. 629

La Camera,

premesso che:

la «Terra dei fuochi» è una vasta area situata nell'Italia meridionale che si estende in Campania a cavallo tra la zona sud-occidentale della provincia di Caserta e la Città metropolitana di Napoli. Nello specifico, il territorio comprende una superficie di 1.076 chilometri quadrati, nel quale sono situati 90 comuni, di cui 56 nella provincia di Napoli e 34 nella provincia di Caserta;

in tale area da decenni si consuma uno dei delitti ambientali più atroci: il proliferare di discariche abusive e/o dell'abbandono incontrollato di rifiuti urbani e speciali. L'interramento di questi è a sua volta associato, il più delle volte, alla loro combustione;

lo sversamento illegale, incessante e continuo, di rifiuti industriali pericolosi e tossici, dopo aver colmato ogni fossa naturale ed ogni cavità presente sul territorio, ha dato vita a delle piramidi di immondizia diffuse in tutta la Campania. Tali enormi ammassi di rifiuti nati prima nelle aree agricole per poi lambire i centri abitati, sono in seguito oggetto di roghi dolosi, che amplificano l'inquinamento e cancellano le prove che permetterebbero di risalire ai responsabili che alimentano tale fenomeno;

l'innesco di numerosi roghi di pattume, che ardendo diffondono diossina ed altri gas inquinanti nell'atmosfera per riversarsi poi sui terreni agricoli, è correlato ad un incremento significativo nell'area interessata dell'incidenza di specifiche patologie, in particolare oncologiche, e della mortalità;

tale fenomeno attenta allo Stato di diritto ed apre le porte all'illegalità e ai commerci connessi, comportando una condanna per gli abitanti, per l'economia, il territorio e beni primari come l'acqua e l'aria, violando così principi costituzionalmente garantiti, in primo luogo dall'articolo 9 e 32 della Costituzione, sulla difesa del patrimonio paesaggistico-naturale e sulla tutela, quale diritto fondamentale, della salute e dell'ambiente salubre;

lo smaltimento a bassissimo costo per chi compie questi atti illeciti comporta danni enormi ed un costo altissimo in termini di salute per chi lo subisce. La combustione di materiali eterogenei e pericolosi, infatti, sprigiona una ingente quantità di fumi tossici che, oltre ad avvelenare l'aria di tutta la zona e dei territori limitrofi, ricadendo al suolo compromette irrimediabilmente le colture e gli allevamenti presenti, immettendo nella catena alimentare un'enorme quantità d'inquinanti tossici, incontrollati e incontrollabili, fortemente nocivi per la salute umana. Molti di questi prodotti alimentari, sottoposti a controlli insufficienti, sono poi commercializzati su tutto il territorio nazionale, con conseguenze nocive per la salute di chi li mangia e per le economie sane della Campania;

tali incendi hanno destato una sempre maggiore preoccupazione nelle popolazioni locali da indurre il Governo nazionale e quello regionale ad adottare numerosi provvedimenti o iniziative. Questi però si sono rilevati il più delle volete inefficaci, basta considerare che nell'ultimo anno i roghi tossici sono quasi triplicati;

gli abitanti dell'intera area, una delle più densamente popolate d'Europa, in molti casi senza percepire il reale pericolo, sono costretti a vivere in un luogo altamente inquinato da sostanze tossiche (diossine, pcb, pcbdl et similia) e ad altissime percentuali. Come ha dimostrato la letteratura scientifica, tali sostanze procurano una serie di malattie, sia fisiche come patologie oncologiche, Sla, sclerosi, lupus e altro, sia mentali, a partire dalla depressione;

l'inquinamento ambientale, infatti, procura uno stress ossidativo cellulare e mitocondriale che a sua volta produce una serie di danni seri ed irreversibili all'organismo umano. Recenti studi statunitensi, del professor Martin Pall della Washington State University, avrebbero accertato che gli agenti inquinanti innestano un circolo vizioso in cui le sostanze tossiche con le quali l'organismo viene in contatto a livello «locale» (attraverso la cute, gli occhi, nel tratto delle alte vie respiratorie o anche di quello gastrico-intestinale), e cioè molte sostanze chimiche o anche altri fattori, stressogeni di tipo «naturale» come i virus o i batteri e le muffe, attivando a più livelli i ricettori Nmda (N-Metil-D-Aspartato), molecole presenti in diversi organi, portano alla trasformazione continua di NO (Ossido nitrico) in ONOO (perossinitrito). Tale trasformazione – sempre secondo il professor Pall – una volta «cronicizzatasi», genera, poi, processi di tipo infiammatorio e ossidativo, nonché la diminuzione delle capacità «detossificante» negli organi deputati allo smaltimento delle scorie metaboliche. Questi sono processi difficili da arrestare e che scatenano meccanismi di sensibilizzazione locale, che agiscono, di fatto, «aprendo la porta» a pesanti patologie di tipo sistemico; in altre parole, tali reazioni – denominate ciclo NO-ONOO – deteriorerebbero la membrana cellulare che da impermeabile diviene permeabile, permettendo, in questo modo, di far entrare nella cellula sostanze che non dovrebbero essere presenti, alterando il funzionamento della cellula stessa, formando mutazioni epigenetiche e bloccando il funzionamento di alcuni geni. Tali mutazioni epigenetiche si trasformerebbero in mutazioni genetiche per le future generazioni causando nascite di bambini già ammalati o predisposti ad una serie di gravi patologie. Sono pochissime le famiglie della zona risparmiate da malattie e soprattutto le percentuali di tumori, cancri, leucemie e linfomi sono aumentate in maniera considerevole: è sufficiente controllare l'incidenza di casi in tutto il territorio per rendersi conto che nella zona c'è il più alto tasso di questi tipi di patologie e una riduzione della vita media rispetto al resto d'Italia;

al riguardo, uno studio del 2012 sul Registro tumori infantili della Campania ha evidenziato un aumento statisticamente significativo del numero di casi di neoplasie tiroidee. Nel 2019 è stata confermata la presenza di metalli pesanti (dall'acclarato nesso causale con lo sviluppo di tumori) nei malati di tumore residenti a Giugliano, Qualiano, Castel Volturno e nel quartiere Pianura di Napoli in quantità superiori che nei soggetti sani. Lo studio chiamato «Veritas» è stato condotto dallo Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine della Temple University di Philadelphia e dall'istituto nazionale tumori (Fondazione Giovanni Pascale);

una mappatura del territorio di competenza della procura di Napoli nord è stata condotta, tra il 2016 e il 2020, da un gruppo di lavoro indipendente dell'Istituto superiore di sanità, su commissione della stessa procura. Si è calcolato che un terzo dei residenti vive a meno di 100 metri da un sito inquinante. L'area è stata analizzata in relazione a due fattori: il primo è la presenza di siti di stoccaggio rifiuti (legali o no), inclusi quelli oggetto di roghi, per un totale di 2.767 siti; il secondo riguarda le informazioni di carattere sanitario, ad esempio diagnosi ospedaliere e dati dell'Air-Tum, Associazione italiana registri tumori (per i comuni ricadenti nella provincia di Caserta, i dati utilizzati sono soltanto quelli tra il 2010 e il 2012). Per ognuno di essi, lo studio ha ripartito i comuni dell'area in quattro fasce di rischio. L'incidenza di numerose patologie è molto più alta nei comuni nelle fasce 3 e 4 (maggiore rischio di presenza di rifiuti inquinanti): in particolare, l'incidenza di leucemie, l'incidenza e la mortalità per tumore alla mammella, le malformazioni congenite, patologie asmatiche, il parto pretermine. Lo studio dimostra «una correlazione con il rischio di esposizione a rifiuti» al punto che «alcuni comuni, infatti, presentano eccessi di specifiche patologie»;

in base alle indagini svolte in questi anni dalle varie procure, dietro il fenomeno dei diversi incendi dei siti di stoccaggio di rifiuti nella provincia di Caserta vi sarebbe un'unica regia di stampo camorristico. Gli inquirenti avrebbero seguito ed analizzato la strategia dei piromani che avrebbero un obiettivo preciso, quello di far saltare la catena del riciclo e dello smaltimento dei rifiuti per far fiorire, probabilmente, nuovi impianti;

la «Terra dei fuochi» comprende una popolazione di quasi 3 milioni di abitanti ossia il 52 per cento dell'intera popolazione della regione Campania; appare quindi necessario un celere e risolutivo intervento;

è ormai dalla dottrina universalmente riconosciuto lo stretto e tragico rapporto direttamente proporzionale tra deprivazione socio-economica e influenza sulle condizioni di salute, in primis nelle patologie oncologiche. Nella «Terra dei fuochi» si sono poi evidenziate ulteriori e maggiori criticità per l'assenza di flussi informativi, nonché di un inadeguato sistema di assistenza;

al fine di contrastare tale fenomeno è stata avviata la procedura amministrativa secondo gli indirizzi assegnati dal Ministero per il sud e la coesione territoriale in data 5 agosto 2021 del tavolo di concertazione orientato alla sottoscrizione del «Cis Terra dei Fuochi», con la definizione delle linee guida di azione ed il cronoprogramma;

il Ministero per il sud e la coesione territoriale, in linea con quanto avviene per gli altri Cis attivati e da attivare, si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale nel ruolo di «Autorità che gestisce», oltre ad assicurare le funzioni del «Responsabile unico del contratto» e di Invitalia nel ruolo di «soggetto attuatore» e di supporto tecnico al tavolo;

in tale contesto, tutti i soggetti coinvolti trasmetteranno le proposte progettuali in merito al Cis, avendo cura di svolgere una preselezione che tenga conto degli ambiti di intervento già condivisi dal Ministro suddetto, della coerenza con le priorità regionali e con quanto previsto dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, quali coordinate di azione;

gli ambiti di intervento selezionati sono i seguenti: in primo luogo l'ambiente (con particolare riferimento alle fragilità ambientali presenti nella zona, e con esclusione degli interventi di bonifica in senso stretto e delle infrastrutture per i rifiuti); in secondo luogo la rigenerazione urbana e sociale (con particolare riferimento alle linee di azione che conducano ad una maggiore inclusività sociale per territori che quotidianamente convivono con un rilevante livello di disagio e di ingerenza della criminalità); in terzo luogo la cultura (con interventi mirati al rilancio culturale, inteso come volano per la rinascita;

la valutazione delle proposte progettuali, da sottoporre al Tavolo istituzionale per la verifica e successiva approvazione degli interventi da inserire nel Cis, tiene conto dei criteri di eleggibilità, già declinati dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale: il primo è la complementarietà e l'integrazione rispetto ad altri investimenti già finanziati, in corso di realizzazione o già realizzati; il secondo è la cantierabilità, da intendersi come tempi stimati per l'effettivo avvio dei lavori. Più in particolare, le proposte potranno avere ad oggetto sia interventi già dotati di livello di progettazione, definitivo o esecutivo, sia nuovi interventi. La scheda di rilevazione, anche attraverso il cronoprogramma, fornirà tutte le informazioni utili per individuare il diverso grado di cantierabilità e le più efficaci soluzioni di accelerazione per le due tipologie di proposte; il terzo è la strategicità: in coerenza con i recenti indirizzi e le priorità definiti nell'ambito della programmazione (Pnrr);

il rapporto Ecomafia 2021 ha evidenziato come fra le peggiori regioni, in base ai reati ambientali, vi siano ancora ai primi posti quelle in cui si segnala una maggiore presenza della criminalità organizzata. Con 5.457 reati totali accertati di illegalità ambientale nel 2020, al ritmo di 15 reati al giorno, seppure con una leggerissima flessione degli illeciti (92 in meno rispetto al 2019), si registra un incremento delle persone denunciate (ben 654, pari al 15,5 per cento in più), degli arresti, più che raddoppiati (50 contro i 24 del 2019) e dei sequestri (131 in più nel corso del 2020) in Campania, che si conferma la regione dell'ecomafia a livello nazionale. A livello provinciale la maglia nera per illegalità ambientale spetta a Napoli con 1.615 reati. La Campania registra il numero più alto di reati in applicazione della legge 68 del 2015 sugli ecoreati, nel 2020 raggiungono quota 280 (+77 per cento rispetto lo scorso anno), con 216 persone denunciate e 3 arrestate, coinvolgendo 7 persone giuridiche e con un valore di beni sequestrati di oltre 25 milioni di euro;

la Campania con 2.054 reati (+6,4 per cento, rispetto allo scorso anno), in merito al ciclo dei rifiuti quasi un quarto di quanto verbalizzato in tutto il Paese, guida la classifica degli illeciti accertati nel 2020. Sono state 1947 le persone denunciate, 17 gli arresti e ben 896 i sequestri. Anche in questa filiera, la provincia di Napoli con 522 reati accertati si conferma prima a livello nazionale. Non si sono fermati gli incendi agli impianti di trattamento, smaltimento e recupero con numeri da codice rosso: da quando Legambiente ha iniziato questa specifica attività di monitoraggio, nel gennaio del 2013, di incendi se ne sono contati 165. Un numero rilevatore delle fragilità del sistema, dovute soprattutto alla mancanza di impianti di trattamento e riciclo, in particolare al Sud, sostituiti da capannoni industriali presi in affitto o recuperati da procedure fallimentari, riempiti illegalmente di rifiuti e poi sistematicamente incendiati, con gravi danni ambientali e seri rischi per la salute dei cittadini;

destano particolare preoccupazione le dichiarazioni del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Marcello Minenna, il quale nel corso della sua audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, del 9 marzo 2021, ha dichiarato: «nel 2020 sono state sequestrate 7300 tonnellate di rifiuti, un numero impressionante che dimostra che il tema è tutt'altro che di scarso rilievo [...] legato alla malavita e alla criminalità organizzata.». Lo stesso Minenna ha affermato, nel corso dell'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati del 9 giugno 2021: «Dobbiamo valutare questo dato anche alla luce della contrazione della logistica derivante dalla crisi pandemica. [...] Dalle nostre analisi vediamo che le quantità principali di sequestri derivanti dall'attività di Campania e Calabria»;

la mancanza di impianti in Italia e l'alto costo per lo smaltimento dei rifiuti fa sì che essi vengano portati all'estero. Per l'Arma dei carabinieri il ciclo illegale di smaltimento dei pannelli fotovoltaici e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) costituisce senza dubbio – sopratutto per la regione Campania – la maggior parte delle attività di indagine. Infatti, tra gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, particolare interesse destano quelli fotovoltaici che, secondo recente analisi statistica, risultano essere 730 mila in funzione in Italia, per oltre 100 milioni di moduli fotovoltaici installati. Una volta giunti a fine vita, gli stessi devono essere smaltiti adeguatamente come richiesto dalla direttiva europea sui Raee recepita in Italia dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, divenendo di fatto necessario garantire il loro corretto smaltimento, recuperando e rimettendo nel ciclo della produzione tutti i materiali di cui sono composti, con evidenti ritorni economici anche notevoli per aziende, consorzi ed operatori della filiera del riciclo dei rifiuti nonché il rischio concreto di smaltimenti illegali,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa di competenza volta ad escludere qualsiasi ipotesi di realizzazione di nuovi impianti per la combustione dei rifiuti nella regione Campania;

2) a considerare, con riferimento alla regione Campania, l'adozione di iniziative normative volte a prevedere una moratoria del conferimento di rifiuti, provenienti da altre regioni, destinati all'incenerimento e allo sversamento in discarica, nonché la sospensione delle procedure per l'apertura di nuovi impianti impattanti dal punto di vista ambientale e di nuove discariche, promuovendo un monitoraggio di tutti i siti compromessi sia quelli censiti sia quelli non ancora noti;

3) a valutare, per quanto di competenza e in collaborazione con la regione Campania, l'adozione di iniziative per una nuova programmazione del ciclo dei rifiuti, che vada verso la completa realizzazione dei dettami dell'economia circolare, attraverso la realizzazione di ambiti territoriali più piccoli e omogenei, affidando agli enti locali la gestione a monte della raccolta differenziata e, a valle, la realizzazione e la gestione di mini impianti di compostaggio anaerobico, che potrebbero determinare il salto di qualità della raccolta differenziata;

4) ad adottare le iniziative di competenza per realizzare, in collaborazione con la regione Campania, attraverso lo stanziamento di congrue risorse, tramite il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, una nuova mappatura su vasta scala dei terreni, a partire dalla «Terra dei Fuochi», in considerazione dell'attività delle procure, dei controlli ambientali, delle denunce dei cittadini e delle associazioni ambientaliste, e alla luce dei recenti incendi dolosi anche in discariche abusive;

5) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, per completare, in collaborazione con la regione Campania e prevedendo lo stanziamento di risorse congrue e nuove assunzioni di personale, la bonifica dei siti inquinati;

6) a realizzare, in collaborazione con la regione Campania, l'istituto superiore di sanità e l'Ispra, una indagine epidemiologica per aggiornare i dati relativi allo stato di salute della popolazione, a partire dalla «Terra dei Fuochi», anche alla luce dei nuovi fatti di cronaca;

7) ad adottare le iniziative di competenza, anche normative, per introdurre, ai fini dell'individuazione di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, un fattore di pressione che non consideri solo le volumetrie delle discariche, ma sia inteso quale massima concentrazione di aree e di volume di rifiuti conferibili su unità di superficie territoriale;

8) ad assumere le iniziative di competenza, anche normative, per subordinare la realizzazione di nuovi impianti o l'ampliamento di impianti per lo smaltimento di rifiuti, ovvero di impianti la cui realizzazione potrebbe determinare un peggioramento della qualità dell'aria, ad una concreta diminuzione del predetto fattore di pressione;

9) a favorire e promuovere forme di coinvolgimento delle popolazioni interessate dalla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti, anche nella modalità del dibattito pubblico, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini;

10) a promuovere, in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale e l'Ispra e i competenti organi regionali, la redazione con cadenza annuale di un rapporto di valutazione del danno sanitario anche sulla base dei dati del registro tumori e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie derivanti da inquinamento ambientale;

11) ad assumere iniziative di competenza per estendere la possibilità di avvalersi dell'impiego delle forze armate, in operazioni di sicurezza e di controllo per la prevenzione dei delitti di criminalità ambientale, anche ai prefetti delle città colpite dai fenomeni di cui in premessa, al fine di tutelare le popolazioni residenti e l'integrità ambientale;

12) ad adottare iniziative per disporre misure per la videosorveglianza dei territori interessati, a supporto della tutela del territorio, dell'ambiente, della salute e delle attività produttive, al fine di individuare i responsabili dei roghi, e ad assumere iniziative affinché le forze armate possano realizzare dei blocchi all'ingresso dei campi per sequestrare la refurtiva e gli oggetti provenienti dal rovistaggio destinati ad essere bruciati, favorendo, in tale contesto, protocolli con centri di ricerca e imprese per lo sviluppo e l'impiego di nuove tecnologie aerospaziali per il monitoraggio attivo del territorio;

13) ad intraprendere, per quanto di competenza, iniziative volte a garantire l'efficace perseguimento del reato di combustione illecita di rifiuti, in maniera tale che siano assicurati alla giustizia gli autori dei reati;

14) in particolare, ad assumere iniziative normative affinché, nei confronti dei responsabili del reato di combustione illecita di rifiuti previsto dal codice dell'ambiente, sia disposto l'arresto in flagranza;

15) a valutare l'opportunità di intensificare i controlli per la repressione di qualsiasi attività illecita e non controllata di smaltimento di rifiuti e prevedere iniziative di accelerazione e semplificazione degli interventi di bonifica dei siti con rifiuti e delle aree limitrofe contaminate, al fine di tutelare la salute pubblica e garantire la riqualificazione delle aree della Campania interessate dall'inquinamento;

16) a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative, anche di carattere normativo, idonee al contrasto effettivo dello smaltimento illegale dei rifiuti, al fine di tutelare la salute della popolazione, l'ambiente e l'ecosistema tramite un maggiore controllo del territorio;

17) a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative per disciplinare l'abbandono di rifiuti pericolosi da parte di privati, attualmente configurato come mero illecito amministrativo, in maniera tale da configurarlo come illecito penale contravvenzionale, assoggettato alle pene alternative dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda;

18) ad adottare iniziative, in primis mediante il celere stanziamento di fondi, con riferimento alle aree della Terra dei Fuochi dove l'ormai tragico rapporto fra disagio socio-economico e incidenza delle malattie sta causando una vera e propria crisi sanitaria.

(1-00574) «Buompane, Maraia, Micillo, Maglione, L'Abbate, Del Sesto, Cadeddu, Villani, Barzotti, Torto, Ianaro, Donno, Lovecchio, Manzo, Del Grosso, Di Stasio, Del Monaco, Caso, Adelizzi».