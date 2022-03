Mozione, Meloni FdI Camera, su istituzione di un fondo Ue per compensare danni da sanzioni a Russia

Atto Camera

Mozione 1-00596

presentato da

MELONI Giorgia

testo di

Lunedì 28 febbraio 2022, seduta n. 647

La Camera,

premesso che:

l'invasione dell'Ucraina avviene in spregio ai valori fondamentali della nostra Costituzione che ripudia ogni guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;

l'atto unilaterale di aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina avviene violando qualsiasi norma del diritto internazionale;

vanno considerate le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 24 febbraio 2022;

con il regolamento (UE) 2022/259 del Consiglio del 23 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e successive modifiche, sono state previste sanzioni che riguardano il settore finanziario, i settori dell'energia e dei trasporti, i beni a duplice uso nonché il controllo e il finanziamento delle esportazioni, la politica in materia di visti, ulteriori inserimenti in elenco di persone di cittadinanza russa e nuovi criteri di inserimento in elenco;

si ricorda l'istituzione del Fondo di adeguamento alla Brexit e il suo funzionamento, disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit;

questi provvedimenti sanzionatori avranno secondo le stime di diversi studi conseguenze negative su importanti settori dell'economia del nostro Paese, quali energia, agroalimentare, turismo, moda, lusso, chimico farmaceutico, settore bancario e finanziario;

vanno considerate le Conclusioni del vertice Nato del 25 febbraio 2022;

occorre tenere conto del fatto che secondo le stime delle principali organizzazioni internazionali circa 5.000.000 di cittadini ucraini sono pronti a lasciare il Paese,

impegna il Governo:

1) a condannare, con ogni misura ed in ogni sede internazionale, l'unilaterale aggressione militare perpetuata ai danni dell'Ucraina; a cooperare con i partner dell'Unione europea, della Nato, e con gli altri alleati della comunità internazionale per mettere fine all'aggressione della Federazione russa, e creare le condizioni per il ripristino della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina;

2) al fine di limitare e ridurre le conseguenze negative nei settori sopra citati, a proporre alla Commissione europea e in sede di Consiglio dell'Unione europea, l'istituzione di un fondo temporaneo, sulla base di quello istituito per la Brexit, per introdurre meccanismi economici di compensazione per riequilibrare i danni che le singole nazioni europee subiranno per via delle sanzioni imposte alla Russia e delle conseguenti controsanzioni, basato sul valore delle produzioni e degli scambi commerciali dei singoli Stati membri;

3) a mettere in campo tutte le iniziative necessarie, a livello di Unione europea e a livello nazionale, per attuare meccanismi per il coordinamento degli aiuti umanitari e meccanismi di supporto, e concedere lo status di rifugiati ai cittadini e cittadine ucraine.

(1-00596) «Meloni, Lollobrigida, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Giovanni Russo, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi».