Mozione, Scerra M5S Camera, su cessione crediti d’imposta

Atto Camera

Mozione 1-00541

presentato da

SCERRA Filippo

testo di

Venerdì 5 novembre 2021, seduta n. 589

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), riconosce un credito d'imposta in relazione a diverse tipologie di beni agevolabili, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022;

il comma 1059 riconosce il principio di cedibilità dei crediti fiscali laddove dispone che il credito d'imposta sia utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, mentre, per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il comma 1054 prevede che il credito d'imposta spettante ai soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro sia utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale;

considerato che:

il decreto-legge n. 91 del 2017 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano le Zes (Zone economiche speciali), innalzando, inoltre, per gli investimenti localizzati in tali aree, i massimali di spesa ammissibili per accedere al credito d'imposta previsto dalla legge di stabilità 2016 per gli investimenti strumentali effettuati nell'intero Mezzogiorno;

per Zona economica speciale si intende, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del citato decreto, nello specifico, «una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 (...)». Le Zes possono essere istituite nelle regioni meno sviluppate o in transizione. La proposta di istituzione di Zes deve essere sempre accompagnata da un piano di sviluppo strategico. Ciascuna Zes è istituita, su proposta delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

l'istituzione delle Zone economiche speciali è finalizzata a creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, per consentire lo sviluppo delle imprese già operanti nel territorio e l'insediamento di nuove imprese. Queste ultime, pertanto, beneficiano di speciali condizioni, quali la riduzione dei termini dei procedimenti, semplificazione degli adempimenti rispetto alla normativa vigente e di benefìci fiscali. Al contempo sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa Zes;

il miglioramento della produttività delle imprese costituisce uno degli obiettivi fondanti del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e richiede, conseguentemente, investimenti connessi principalmente alla digitalizzazione e all'innovazione tecnologica. Il piano intende, tra le molteplici altre azioni, rafforzare il molo e l'efficacia delle Zes attraverso investimenti e riforme;

il ritardo degli investimenti pubblici e privati, nel ventennio 1999-2019, ha rallentato i processi di modernizzazione della pubblica amministrazione, ma, soprattutto, delle filiere produttive, tanto che in Italia gli investimenti totali sono cresciuti solo del 66 per cento contro il 118 per cento della zona euro, producendo così un impatto negativo sull'andamento della produttività rispetto al resto d'Europa (cresciuta in Italia del 4,2 per cento per ora lavorata contro il 21,2 per cento e del 21,3 per cento, rispettivamente di Francia e Germania);

il programma «Next Generation EU» (NGEU) rappresenta per l'Italia un'opportunità imperdibile per realizzare quegli investimenti indispensabili per rafforzare e modernizzare il sistema produttivo e per far crescere l'occupazione, anche attraverso la ripresa del processo di convergenza verso i Paesi più ricchi dell'Unione europea;

nelle Raccomandazioni specifiche per l'Italia 2020 e 2019, la Commissione europea ha rilevato, tra le altre, l'esigenza di «promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica», anche attraverso riforme pertinenti, sottolineando, altresì, la necessità di investimenti per aumentare la qualità e la sostenibilità delle infrastrutture del Paese;

gli investimenti privati, anche in ragione del persistere dell'emergenza sanitaria, risultano infatti fortemente ostacolati dalla mancanza di liquidità, dal ridotto capitale proprio, dall'aumento dell'indebitamento e dal peggioramento degli indici di bilancio che inevitabilmente ridurrà la capacità di accesso al credito bancario delle imprese;

il cash flow generato dalle stesse imprese nella situazione precedente alla pandemia, ovvero nel periodo 2008-2019, non ha permesso il pieno soddisfacimento del debito bancario contratto per investimenti, così come dimostrano le ingenti perdite subite dal sistema bancario e i numerosi interventi pubblici di salvataggio degli istituti di credito in crisi;

estremamente delicata risulta la situazione dei comparto dei servizi, nell'ambito del quale l'indebitamento delle imprese dovuto alla crisi pandemica è stato particolarmente rilevante, ammontando a circa 57 miliardi di euro per l'anno 2020 e divenendo pertanto insostenibile; le imprese italiane di qualsiasi settore si trovano, dunque, nella sostanziale impossibilità di finanziare gli investimenti ai ritmi precedenti alla crisi in corso, proprio in ragione del calo degli investimenti privati, in parte compensato dal forte recupero degli investimenti pubblici avviato nell'ultimo biennio dopo un decennio di «sostanziale contrazione in termini nominali»;

in particolare le piccole e medie imprese hanno avuto la necessità di ricorrere a un maggior indebitamento per far fronte ad una crisi imprevedibile, senza precedenti e dalle ingenti perdite economiche;

risulta evidente l'esigenza di assicurare la massima liquidità alle imprese, anche favorendo temporaneamente l'accesso a fonti finanziarie innovative rispetto al passato, vista la straordinarietà dell'emergenza pandemica;

il tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Ivass in materia di applicazione dei princìpi contabili internazionali Ias/Ifrs emanati dall'International accounting standards board ha fornito chiarimenti in merito al trattamento contabile e alla rappresentazione in bilancio dei crediti di imposta, specificando in particolare che, per valutare se ed in quale misura l'eliminazione contabile (derecognition) dei crediti ceduti dagli intermediari cedenti sia appropriata nel caso concreto, si applicano i criteri generali contenuti nella sezione 3.2 dell'Ifrs 9 e le disposizioni riportate nei paragrafi da B3.2.1 a B3.2.17 dell'appendice B al principio Ifrs 9, relativo alla «guida operativa» dell'Ifrs 9, che forma parte integrante del principio stesso;

le misure di incentivazione fiscale rappresentano un tassello fondamentale della strategia nazionale complessiva tesa ad aumentare la produttività, la competitività e la sostenibilità delle imprese italiane;

la possibilità di estendere la circolazione dei crediti d'imposta agli investimenti nel Mezzogiorno, nonché in particolare a tutte le imprese che operano all'interno delle Zone economiche speciali, assicurerebbe liquidità immediata alle imprese, oltre che ai cittadini, e garantirebbe la realizzazione degli investimenti necessari per il miglioramento della produttività del sistema, realizzando un vero cambio di paradigma, consentendo alle imprese di scegliere tra «compensare» l'agevolazione fiscale con i futuri impegni verso l'erario oppure «monetizzare» il credito d'imposta al momento dell'investimento;

l'applicazione dei principio di cessione dei crediti d'imposta rappresenterebbe una grande innovazione anche nella gestione delle agevolazioni fiscali, con conseguente semplificazione delle procedure di riconoscimento, validazione e utilizzazione dei crediti d'imposta;

i vantaggi per le imprese della nuova prospettiva sarebbero notevoli, come dimostrano le dichiarazioni rese da Confindustria, Confapi, Confagricoltura, Cia, Confcommercio, consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, peraltro avvallati anche dal mondo accademico, con l'Accademia italiana di economia aziendale, tra cui quelli di: monetizzare subito il credito d'imposta; accelerare la transizione ecologica e tecnologica; aumentare la capacità di finanziamento; migliorare la produttività; ridurre il rischio di credito del sistema bancario; indirizzare l'eccedenza di liquidità presente negli istituti di credito nell'economia reale; creare nuova occupazione soprattutto giovanile, dato che gli investimenti oggetto di agevolazione sono proprio più di interesse dei giovani, ovvero digitalizzazione, innovazione tecnologica, informatica;

la cedibilità dei crediti d'imposta produce rilevanti effetti macroeconomici e precisamente un considerevole aumento immediato del Pil, così come si è già verificato e attestato per le ristrutturazioni legate al superbonus edilizia al 110 per cento, perché ha un alto moltiplicatore che permette una crescita economica superiore agli investimenti agevolati e, conseguentemente, anche una crescita del gettito fiscale che compensa negli anni la riduzione del gettito causata dall'utilizzo del credito d'imposta per ridurre le tasse;

la cessione del credito d'imposta ad un istituto di credito comporta anche un aumento della massa monetaria in circolazione nell'economia reale, rappresentando un vantaggio che supplisce almeno in parte il «credit crunch» degli ultimi anni, cioè la riduzione del credito bancario che le imprese italiane hanno dovuto subire da parte del sistema bancario italiano;

gli istituti di credito, tra l'altro, hanno oggi «riserve» in eccesso che fanno fatica ad utilizzare e la cedibilità dei crediti d'imposta permetterebbe di impiegare almeno una piccola parte delle liquidità possedute;

è evidente dunque che i crediti d'imposta e la loro cedibilità permettono di far crescere l'economia con uno strumento che non genera debito pubblico, ma solo la necessità di reperire «coperture», cioè risorse finanziarie future, che, però, non saranno necessarie perché compensate dall'aumento di gettito fiscale generato dalla crescita economica provocata dagli incrementi di investimenti grazie dall'immissione di crediti d'imposta nell'economia reale;

nessuna incertezza oggi vige sul trattamento contabile, così come è confermato dal documento più recente di Eurostat del 2019 («Manual on government deficit and debt, implementation of ESA 2010»), laddove conferma che i crediti fiscali «non payable» sono quelli «no refundable», e rimangono «non payable» anche in caso di loro cessione; allo stesso modo, l'Istat ha classificato gli sconti del superbonus 110 come «non payable»;

la dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che i crediti d'imposta, ancorché cedibili non rientrano nel calcolo del debito pubblico, in quanto rientrano tra le partite «non pagabili», non sono mai una spesa, perché non sono né prestiti (AF.4) e né titoli di debito (AF.3), da restituire ad una certa data e per una determinata somma futura;

secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, i crediti d'imposta, inoltre, non sono titoli di credito «pagabili», perché non sono «strumenti finanziari negoziabili che comprovano l'esistenza di un debito» (articoli 5.89 e 5.90);

tali crediti non comprovano l'esistenza di un debito da rimborsare alla scadenza, ma rappresentano solo una riduzione di debito d'imposta, in quanto il loro valore è limitato all'ammontare del debito fiscale e l'eventuale eccedenza di credito fiscale non può essere chiesta a rimborso,

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di competenza per estendere l'opzione della cessione dei crediti anche ad altri crediti d'imposta già disciplinati, tra cui in particolare il credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), nonché nelle zone economiche speciali (articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91), consentendo a quelle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali di investimenti di natura incrementale nella Zes di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

2) a valutare l'opportunità di adottare iniziative per ricomprendere, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta nelle Zes, i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile;

3) ad adottare le iniziative di competenza affinché, siano definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuare in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione;

4) ad adottare iniziative per costituire una piattaforma elettronica per la certificazione e per la circolazione dei crediti d'imposta per cui è consentita l'opzione della cessione in modo tale che detti crediti possano circolare, nella certezza del loro riconoscimento e del diritto.

(1-00541) «Scerra, Galizia, Berti, Bruno, Businarolo, Grillo, Ianaro, Papiro, Ricciardi, Vignaroli».