Mozione, Trano Misto Camera, su iniziative volte a sostegno e tutela comparto agricolo

Atto Camera

Mozione 1-00683

presentato da

TRANO Raffaele

testo di

Mercoledì 6 luglio 2022, seduta n. 720

La Camera,

premesso che:

il 2022 si sta rivelando per il settore agricolo, come in parte anche negli anni passati, difficoltoso per il reperimento di manodopera con il rischio di non riuscire a raccogliere tutta la produzione nazionale, con risvolti negativi anche per le aziende del settore e dell'indotto del confezionamento dei prodotti agricoli freschi. Le criticità di questa carenza, che oramai è strutturale, interessano il Nord e il Sud Italia dove gli imprenditori agricoli lamentano la mancanza di circa il 30 per cento della forza lavoro. A ciò si aggiungono le avversità atmosferiche e l'emergenza idrica degli ultimi giorni a dare il colpo finale perché, nonostante si possano riconoscere delle forme di sostegno ad hoc, il tema centrale è che il ciclo vitale delle piante per poter esprimere la propria resilienza ha bisogno di tempo, cura e programmazione di medio-lungo periodo;

la raccolta di alcuni tipi di ortaggi, nonché le pratiche colturali da avviare nelle aziende agricole come il diradamento di alcune specie frutticole, ad esempio l'uva da tavola che necessita di un trattamento che la prepari al meglio alla raccolta, minano la programmazione delle attività agricole e il collocare il prodotto a prezzi migliori dati da una migliore qualità. In sostanza, dissipa quella capacità e libertà d'impresa che è alla base della riuscita di una produzione in qualità, un incremento del fatturato, nonché il reinvestimento in azienda di una quota parte dell'utile ricavato;

per far sì che la nostra agricoltura possa reggere il passo con i nostri competitor europei, in primis la Spagna, non è più immaginabile avere un costo del lavoro così alto e remunerazioni affatto attrattive. A titolo d'esempio, la domanda e l'offerta di lavoro in questo momento sembrano essere molto lontane, anche perché il recente rinnovo del contratto collettivo di lavoro degli operai agricoli, che interessa 1,2 milioni di persone impegnate nelle campagne, prevede un aumento nei prossimi due anni del 4,7 per cento, cioè 72 euro. La dinamica salariale concordata prevede una prima tranche di aumento al primo giugno 2022 del 3 per cento, una seconda al primo gennaio 2023 dello 1,2 per cento ed una terza al primo giugno 2023 dello 0,5 per cento. Il contratto verrà rivisto nel settembre 2023 per verificare l'inflazione reale del biennio e rivalutare l'adeguamento economico. Si tratta di una misura neanche sufficiente sul piano del contrasto all'inflazione reale e all'aumento esponenziale e incontrollato della dinamica dei prezzi, del costo delle materie prime e del carburante agricolo;

secondo alcune associazioni di categoria, per svolgere i lavori nelle campagne italiane servono circa centomila stagionali. Il «decreto flussi» di dicembre 2021 permette l'arrivo di 42.000 unità per il settore agricolo e turistico. Ad aggravare la situazione la lentezza delle procedure d'esame delle richieste d'ingresso. Si pensi che, a metà maggio, aveva varcato i confini solo il 20 per cento della quota stabilita, cioè circa 8.400 persone. Questa lentezza è imputabile ad un iter burocratico da snellire, cui si aggiunge la mancata consapevolezza di quale sia il fabbisogno strutturale dei vari segmenti del settore agricolo;

due anni di pandemia hanno interessato in modo specifico il settore agricolo e della pesca. L'attività agricola è stata esclusa dai divieti imposti per le altre attività produttive, ma ciò non l'ha esentata dalle difficoltà operative e strutturali di cui è gravato il comparto. Il Governo ha previsto una serie di misure di sostegno che si sono rivelate essere armi spuntate perché affette da improvvisazione, poca conoscenza del tessuto socio-economico del settore primario, in definitiva interventi tampone e non strutturali (si pensi alla mancata strategia per far fronte alla crisi idrica in agricoltura che, di certo, non è un tema di oggi);

a titolo d'esempio, il «decreto agosto» ha istituito il Fondo per la filiera della ristorazione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021, per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese registrate con determinati codici ATECO. Il contributo si sostanzia in una cifra che va da 1.000 euro a 10.000 euro per l'acquisto di prodotti 100 per cento Made in Italy, come quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP. A ciò si aggiunge il trattamento di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e, comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Il «Cura Italia» ha previsto l'istituzione del Fondo per la promozione integrata, dotato di 150 milioni di euro per il 2020, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare; l'aumento, dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, della percentuale di contributi PAC; l'istituzione di un fondo di 100 milioni di euro, per il 2020, per la copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno dovuto sospendere l'attività di pesca per arresto temporaneo. Tale fondo è stato poi sostituito con un fondo per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da COVID-19, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per il 2020; l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia; la sospensione per le imprese del settore florovivaistico, per un brevissimo periodo, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché la sospensione tra il primo aprile e il 30 giugno 2020 dei versamenti IVA;

l'utilizzo di queste leve economiche e fiscali, come altre del resto, non sono state adottate avendo una visione di insieme, bensì si è trattato di politiche di intervento a singhiozzo, il tema centrale è il ripensare profondamente il nostro sistema primario che dia l'abbrivio ad una nuova agricoltura che sia dinamica, competitiva, presidio costante per la tutela dell'ambiente, innovatrice e incubatrice di idee progettuali di medio-lungo periodo. L'agricoltura può e deve essere il fulcro su cui far maturare un benessere socio-economico diffuso coniugandola, per esempio, con le esigenze del territorio e quelle nazionali (si pensi ad una strategia nazionale sulla coltivazione dei grani antichi ed endemici), ma non ai soli fini di un affrancamento delle forniture dall'estero (Ucraina), bensì col fine di arricchire la biodiversità del nostro territorio e valorizzare il nostro patrimonio botanico, agricolo e storico;

è necessaria una strategia nazionale che rilanci la formazione tecnica-professionale, al fine di stimolare le nuove generazioni nello scegliere i percorsi dell'agricoltura intesa quale ganglio sinergico, per esempio, con le specializzazioni nel campo energetico-ambientale. Le aziende agricole, in forma aggregata e/o diffusa, possono essere indispensabili nell'andare incontro al fabbisogno energetico delle aree interne, montane e svantaggiate (e non solo queste aree), incentivando la creazione di aziende agricole off grid olistiche. Una politica che guardi al settore primario non come un contenitore a tenuta stagna, ma quale sfida da cui partire per realizzare hub innovativi, sperimentali e di ricerca con altre specializzazioni (sinergia delle idee). Fino ad ora, si è proceduto in ordine sparso senza rideterminare le finalità delle politiche agricole alla luce della pandemia e dei suoi evidenti strascichi socio-economici, dei costi eccessivi delle materie prime e dei carburanti agricoli, dell'affrancamento energetico, della riconversione in chiave green della meccanica agraria, del costo eccessivo dei contributi lavorativi e delle previdenze sociali, delle condizioni di lavoro gravato dai fenomeni di caporalato che si verificano da Nord a Sud del Paese, dei bassi stipendi degli operatori agricoli e del costo eccessivo dei fogli di ingaggio per i braccianti agricoli, come anche degli affitti per chi è un lavoratore stagionale (nomadismo lavorativo) il cui costo assorbe la metà del proprio emolumento;

le politiche sanitarie draconiane adottate dal Governo in funzione anti-COVID, ad esempio la limitazione degli spostamenti, hanno determinato una distorsione vistosa dell'offerta del mercato del lavoro: molti stagionali hanno cercato alternative lavorative, trovandole soprattutto in Germania, Olanda e Inghilterra, Paesi tra l'altro più attrattivi perché le aziende che li assumono beneficiano di sgravi fiscali e contributivi, in sostanza a parità di costi i guadagni sono decisamente maggiori rispetto all'Italia;

è evidente che ci sia un gap con gli altri competitor europei e mondiali, primo fra tutti il costo del lavoro. Gli imprenditori agricoli hanno più volte chiesto al Governo di abbassare tale costo agendo sulla decontribuzione, la reintroduzione dei voucher e alcuni (ma non tutti) puntano il dito contro il reddito di cittadinanza, considerato un disincentivo alla ricerca di lavoro: nelle aree più produttive del Sud, quali Puglia, Sicilia e Campania, non si trova il personale, soprattutto in agricoltura. I dati Inps, aggiornati a dicembre 2021, evidenziano che sono 1,2 milioni i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza in Italia, l'86 per cento di nazionalità italiana. L'importo medio dell'assegno mensile è di 587 euro;

negli ultimi due lustri si è persa la manodopera di qualità rappresentata da cittadini rumeni e polacchi che si era costruita pazientemente. Il settore primario ha una serie di specificità che contribuiscono nel renderlo poco attrattivo rispetto ad altri lavori, quali: i lavori pesanti sul piano fisico, le scarse forme organizzative del processo lavorativo dove non esistono giorni di stacco (si lavora anche di sabato e di domenica il che determina l'allontanamento di molti lavoratori che preferiscono inserirsi in differenti tessuti economici più remunerativi e meno faticosi), l'eccessiva stagionalità dettata dai tempi fisiologici della maturazione dei frutti e degli ortaggi e l'assenza, come già detto, di programmazione di medio-lungo periodo relativa al tipo o tipi di coltura da incentivare ai fini di una maggiore ricchezza della nostra biodiversità, del nostro tessuto economico-sociale, del ripopolamento dei borghi rupestri e della valorizzazione agronomica-antropologica del sistema Paese;

andrebbe risolta una delle criticità maggiori che è data dal disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, come, ad esempio, la mancanza cronica degli operatori specializzati di varia natura (potatori esperti, assistenti di stalla, operatori di macchine specializzate, e altro). Una delle cause va ricercata nel mondo della formazione che è totalmente disallineato rispetto a quello produttivo. Quei giovani che scelgono di investire il proprio futuro in questo settore, rappresentano il vero spirito di iniziativa sociale, economica che va sostenuto con forza attivando procedure amministrative snelle, incentivando con finanziamenti a fondo perduto vincolati agli obiettivi da raggiungere nel medio-lungo periodo prevedendo una decontribuzione totale per almeno i primi cinque/sette anni di attività. Questo produrrebbe un abbassamento dei costi di produzione che a catena si riverbererebbero su altri settori del bene comune;

secondo l'ufficio studi di Fipe-Confcommercio nel settore del turismo si sono persi 244 mila lavoratori nel 2020, di cui 116 mila con contratti a tempo indeterminato, nel 2021 si sono recuperati poco meno di 50 mila unità. Tra le figure più difficili da reperire, il personale di sala, l'aiuto cuoco, i barman, oltre ai receptionist e ai direttori d'albergo. Ad oggi, mancano all'appello 387 mila lavoratori dove il 40 per cento è praticamente introvabile;

secondo le elaborazioni Istat, il valore aggiunto generato dalle attività turistiche nel nostro Paese vale 93 miliardi di euro l'anno, circa il 6 per cento del prodotto interno lordo. Se si amplia l'analisi, le attività economiche riconducibili al turismo possono includere nel complesso gli alloggi (sia alberghieri che in abitazioni private), la ristorazione, il trasporto di passeggeri (terrestre, marittimo e aereo), il commercio al dettaglio, le agenzie di viaggio, i tour operator, i servizi culturali, sportivi e di intrattenimento. Considerando tutte le altre attività dell'indotto, la percentuale si raddoppiata, passando al 13 per cento del prodotto interno lordo che genera 210 miliardi di euro (dati prepandemia);

con il tasso di disoccupazione all'8,3 per cento che per i giovani tocca il 24,5 per cento alle ultime posizioni tra i 27 Paesi della Unione europea, la mancanza di personale nell'industria del turismo evidenzia tutti i limiti del nostro mercato del lavoro, le carenze del sistema formativo e un insufficiente collegamento con il mondo scolastico;

in Belgio, in Spagna, in Irlanda del nord ma anche in Giappone, ci si avvia ai 4 giorni lavorativi e ai 3 giorni a casa. Questo mutamento di condizioni denota che vi è un cambio di valori, dove la qualità della vita e la realizzazione della propria personalità, diventano centrali nella vita di ognuno;

la carenza di personale è attribuibile a una concomitanza di molti fattori: la mancanza di posti letto per il personale, l'elevato costo e la scarsità degli alloggi per il personale, la Naspi troppo corta (se uno lavora 3 o 4 mesi la Naspi è, ovviamente, insufficiente), gli orari e i carichi di lavoro eccessivi con contratti che prevedono compensi che umiliano gli operatori e le operatrici del settore. La pandemia ha prodotto una emorragia, o meglio a messo a nudo tutte le criticità del nostro sistema produttivo;

il tema della stagionalità va affrontato non più con la logica dell'emergenza, ma attraverso una strategia nazionale che sia programmatoria e di medio-lungo periodo al fine di poter misurare realisticamente gli indici e le performance del settore e, in corso d'opera, adottare i necessari correttivi per compensare fenomeni inflattivi (l'Istat registra oggi un tasso di inflazione del più 8,8 per cento, dato che non si registrava dal 1986 quando fu dello 8,2 per cento), recessivi e di stagflazione (il momento economico in cui ci troviamo oggi);

è necessario che vi sia un sistema di ammortizzatori sociali – dedicati – automatici che scattino quando il lavoro viene meno non solo per cause imputabili alla stagionalità;

la riforma della Naspi nel 2015, non consente più la copertura che prima si aveva per il settore: chi lavora nel turismo non gode più della copertura reddituale e contributiva, elementi questi che portano ad allontanarsi dal settore che necessiterebbe di politiche attive che creino il giusto allineamento tra domanda e offerta, accompagnato da una consistente diminuzione del costo del lavoro e da incentivi nel miglioramento delle strutture e dei servizi dedicati al turismo, anch'essi disallineati in qualità-quantità-prezzo;

mettendo insieme i dati delle organizzazioni dell'ospitalità e della ristorazione dei principali Paesi dell'Unione europea, emerge che attualmente ci sarebbero oltre 900 mila posti di lavoro vacanti. Di cui ben due terzi solo in Francia e Italia. Le imprese transalpine sono quelle che lamentano il «buco» più ampio in termini assoluti: 361 mila secondo un recente sondaggio dell'agenzia per il lavoro francese. Il Governo sta cercando di correre ai ripari spingendo, di concerto con i datori di lavoro, per un aumento dei salari nel settore turistico. In Provenza, per esempio, è stato stanziato un fondo da un milione di euro per la formazione del personale turistico;

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, prevede misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il predetto decreto prevede all'articolo 4 il «Fondo unico nazionale per il turismo» (in breve «Fondo»);

il comma 2, dell'articolo 4, ha previsto il riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato – ivi compresi quelli per lavoro stagionale – stipulati nel primo trimestre del 2022, limitatamente al periodo del rapporto di lavoro previsto dal contratto e, comunque, sino ad un massimo di tre mesi nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

tale beneficio concerne i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – relativi al rapporto di lavoro a termine in oggetto e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail – ed è riconosciuto nel rispetto di una misura massima dello sgravio, relativo al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua – riparametrato e applicato su base mensile –, nonché nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 60,7 milioni di euro per il 2022;

il medesimo beneficio è riconosciuto anche in caso di conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro dipendente a termine nei suddetti settori, per un periodo massimo di sei mesi (decorrenti dalla conversione) e nel rispetto del limite complessivo summenzionato di minori entrate contributive (limite che trova, quindi, applicazione in via unitaria per entrambe le fattispecie di esonero);

tale meccanismo di esonero contributivo trova la propria copertura a valere sulle risorse del «Fondo», prevedendo in prima istanza 100 milioni di euro per il 2022 che, a seguito del passaggio parlamentare al Senato, sono diventati 105 milioni di euro;

appare evidente che tale plafond di spesa sia del tutto inadeguato rispetto alle criticità che il settore del turismo ha pagato a causa del COVID e che sta continuando a pagare, perché non vi è ancora una ripresa dei flussi turistici tale che possa compensare i mancati guadagni subiti e subendi, cui si aggiungono le già illustrate criticità riguardanti le difficoltà nel reperire il personale specializzato;

a questo proposito sono stati presentati da «Alternativa» emendamenti, a firma del primo firmatario del presente atto, che prevedevano rispettivamente il raddoppio e la triplicazione delle risorse: 210 milioni di euro e 315 milioni di euro in luogo dei 105 previsti dal Governo e l'estensione del riconoscimento dell'esonero contributivo fino o a giugno o a settembre 2022;

nello specifico, i 105 milioni di euro sono distribuiti per la quota di 60,7 milioni di euro destinati al beneficio per il riconoscimento dell'esonero contributivo, 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e la quota rimanente, pari a 39,3 milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019;

il rischio che veniva denunciato già nell'attività emendativa è che quanto previsto dal comma 2 non fosse in grado di produrre gli effetti auspicati, perché tale disposizione era ancora calata nel pieno dello stato di emergenza che, di fatto, ha annullato l'efficacia del provvedimento stesso, seppur già flebile nello stato di previsione economica e temporale, non producendo nessun effetto anticiclico e anti distorsivo, tant'è che le assunzioni stagionali con questo strumento sono state pochissime;

il perché il meccanismo non abbia funzionato è da ricercare nell'estemporaneità delle agevolazioni perché il settore del turismo può trovare conferma di un miglioramento degli indici economici a stagione in corso e, ovviamente, conclusa. Pertanto, stabilire una partizione temporale di tale beneficio a far data dal primo gennaio 2022 al 31 marzo 2022, non ha trovato corrispondenza alcuna nella realtà economica e sociale di tale settore, cui si aggiunge l'esiguità delle risorse previste,

impegna il Governo:

1) ad adottare politiche attive strutturali che attengano:

a) alla riduzione radicale del cuneo fiscale in agricoltura e nel turismo;

b) alla decontribuzione degli oneri Inps e Inail in agricoltura e nel turismo;

c) all'azzeramento dei contributi Inps e degli oneri Inail in favore dei giovani che operano nelle aree montane, interne e svantaggiate del Paese, prevedendo inoltre incentivi cumulativi per chi opera per il recupero dei borghi rupestri;

2) ad attivare politiche energetiche e sostegni economici mirati che spingano le aziende agricole verso un sistema energetico «off grid», al fine di affrancarsi dagli eccessivi costi energetici e di contribuire nel percorso di decarbonizzazione in merito agli impegni assunti dall'Italia in sede di Cop21 e Piano nazionale di ripresa e resilienza;

3) ad assumere iniziative volte ad avviare un programma nazionale per la formazione tecnica-professionale che elida il disallineamento esistente tra la domanda e l'offerta di lavoro nel campo agricolo e la capacità produttiva del comparto;

4) ad adottare iniziative per introdurre misure ad hoc che coniughino e che si congiungano col marketing territoriale e l'agricoltura per addivenire a politiche di inserimento demografico nelle campagne;

5) a porre in essere, in tempi strettissimi, iniziative che vadano nella direzione del contenimento della crisi idrica e di una strategia nazionale di recupero delle acque piovane su tutto il territorio nazionale, al fine di ottimizzare la criticità della carenza d'acqua cagionata dalla poca piovosità delle stagioni invernali, primaverili e autunnali, con particolare attenzione al settore agricolo e alla relativa filiera;

6) ad assumere iniziative volte ad attivare politiche del lavoro e forme contrattuali stabili nel tempo che siano attrattive per i giovani in agricoltura;

7) ad assumere iniziative per assegnare al Fondo unico nazionale per il turismo le adeguate risorse finanziarie che siano almeno il doppio di quelle previste dal Governo affinché gli effetti dell'esonero contributivo possa produrre i propri effetti, avendo maggiore attenzione alla quota parte sulle assunzioni le cui risorse economiche non possono di certo essere 60,7 milioni di euro;

8) ad adottare iniziative normative volte ad estendere quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 4, dal 1o gennaio 2022 fino al 30 settembre 2022;

9) ad adottare le opportune iniziative normative volte ad impiegare i percettori del reddito di cittadinanza con esperienze pregresse nel settore agricolo e del turismo, al fine di ovviare alla carenza di personale.

(1-00683) «Trano, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Colletti, Corda, Forciniti, Giuliodori, Maniero, Raduzzi, Sapia, Spessotto, Vallascas, Vianello, Leda Volpi».