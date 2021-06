Mozzarella Bufala Campana Dop, Patuanelli: Innovazione ultima possibilità per tutelare Made in Italy, ma salvaguardare storia e tradizione

“Sul reddito di cittadinanza voglio precisare che questo aveva due gambe, il sostegno al reddito e le politiche attive del lavoro. Il Reddito è ancora uno strumento nuovo e a causa della pandemia tutte le riforme hanno avuto un rallentamento. Abbiamo però dato oltre un miliardo alle regioni per procedere alle assunzioni tramite i centri dell’impiego. Il Reddito non è il motivo per cui la gente non lavora, perché l’erogazione media è sotto i 500 euro. Spesso invece il lavoro che viene offerto non è stimolante, e non è un motivo valido per mettere in crisi le politiche assistenziali” prosegue.

