MWW, l’inaugurazione a Palazzo Bovara con l’omaggio di Confagricoltura alle imprenditrici del vino

Quattro aziende vitivinicole, quattro storie di successo firmate da altrettante imprenditrici. Così Confagricoltura ha firmato la serata inaugurale della Milano Wine Week a Palazzo Bovara, insieme al patron della manifestazione, Federico Gordini, il Sottosegretario al Mipaaf Gian Marco Centinaio, l’assessore allo Sviluppo economico e alla Politiche del Lavoro, Alessia Cappello.

“Un appuntamento – ha detto il vicepresidente di Confagricoltura Giordano Emo Capodilista – che conferma la centralità del capoluogo lombardo anche per il comparto del vino, per la vivacità degli scambi commerciali e le occasioni di consumo”. Un consumo consapevole, che l’Italia sa promuovere insieme al territorio, alla cultura e alla produzione agroalimentare di alto livello. In questo segmento le donne hanno un ruolo fondamentale.

Donatella Cinelli Colombini, presidente dell’Associazione Donne del Vino e produttrice di Brunello di Montalcino, ha fornito una fotografia dello stato dell’arte: “Nell’enoturismo il 66% delle attività è gestito da donne; la quota si alza all’80% per le attività di marketing e comunicazione. Tra i winelover, le donne hanno superato gli uomini, raggiungendo i 55%, con un balzo in avanti nell’ultimo anno del 6%”.

Chiara Soldati, con la sua azienda La Scolca (103 anni di vita) ha portato il Gavi nell’Olimpo dei vini bianchi, conferendo al territorio di produzione un’identità riconoscibile “grazie ad una filosofia tailor made che ha fatto di questo areale il ‘Grand Cru del Cortese’ non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Non meno importante è la nostra dedizione continua nei confronti del tema più che mai attuale della sostenibilità circolare”.

Un impegno che Chiara Lungarotti, dall’Umbria, ha voluto sottolineare: “E’ un percorso fondamentale che la nostra azienda a Torgiano ha approfondito, puntando sul rispetto dell’ambiente, del suolo, ma anche delle tradizioni in una prospettiva di innovazione, per garantire produzioni e ospitalità di alto livello”.

Gli spumanti stanno vivendo un momento d’oro: nell’Oltrepò Pavese l’azienda di Ottavia Giorgi di Vistarino ha saputo esaltare le prerogative del territorio con il Pinot nero per il metodo classico, proponendone oggi un consumo a tutto pasto, grazie alla tempra e all’eleganza delle bollicine maturate nel tempo: “Stiamo avendo risultati importanti sul mercato interno e mondiale, segno che il consumatore apprezza l’identità che il metodo classico dell’Oltrepò Pavese sa esprimere. Il nostro distretto continuerà in questa direzione”.

E’ il terzo anno di Confagricoltura alla Milano Wine Week. Il talk di apertura è stato accompagnato dal primo walk-around tasting nelle sale di Palazzo Bovara, a cui hanno partecipato aziende di tutta Italia. La serata è culminata con una cena-degustazione a cura di Confagricoltura Umbria e Assoprol, Produttori Olivicoli dell’Umbria.

Si replicherà il 15 ottobre a Palazzo Serbelloni, sempre nel cuore della MWW, con un altro walk-around tasting e un appuntamento a cura di Confagricoltura Latina, mentre in settimana le cantine sono impegnate nelle masterclass internazionali.