Myanmar, stop Ue ad agevolazioni riso. Le reazioni: Centinaio (Mipaaf), Confagricoltura, Coldiretti

Decise dall’Unione europea nuove sanzioni verso 10 persone legate al colpo di stato in Myanmar e due società controllate dai militari fra cui la Myanmar Economic Corporation (MEC) che domina il mercato di esportazione del riso. “Davanti al perpetrare delle violenze in Myanmar, l’Unione europea ha lanciato oggi un segnale chiaro, importante e atteso”, ha commentato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio. “Fino ad oggi il riso di qualità Japonica poteva arrivare sul mercato europeo senza dazi, con la conseguenza di un fortissimo aumento delle importazioni che ha aiutato a finanziare le violenze e al tempo stesso colpito la nostra risicoltura. Basta soprusi e scorciatoie, le agevolazioni tariffarie non possono essere a vantaggio di chi calpesta i diritti civili. Il nostro auspicio è che le misure restrittive decise oggi dal Consiglio europeo costringano il regime a sospendere le violenze e la dura repressione in atto”. Per il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, le nuove misure restrittive varate oggi sono “Un atto scontato e inevitabile da parte dell’Unione europea, di fronte alle brutali repressioni seguite al colpo di Stato in Myanmar. Le concessioni commerciali dell’Unione sono finalizzate a favorire lo sviluppo dei Paesi meno avanzati e non possono andare a vantaggio di chi non rispetta i fondamentali diritti civili”. Grazie alle concessioni della UE, basate sulla soppressione dei dazi doganali, le importazioni di riso Japonica sul mercato dell’Unione – rileva Confagricoltura - sono passate da 31.500 a 158.700 tonnellate nel periodo 2018-2020.

Le importazioni di riso in Italia dalla Birmania – aveva ricordato nei giorni scorsi Coldiretti - hanno superato nel 2020 i 13 milioni di chili per effetto di un aumento del 68% grazie al sistema di preferenze generalizzato con l’Unione Europea di cui gode il Paese asiatico e che si concretizza nell’applicazione dell’accordo Eba (tutto tranne le armi) che consente di esportare in Europa tutto senza dazi, tranne appunto le armi. “L’aumento delle importazioni destinato inevitabilmente a sostenere i golpisti in divisa al centro dell’accusa di violazione dei diritti umani ma anche di “genocidio intenzionale” per i crimini commessi contro la minoranza musulmana dei Rohingya alla quale sono stati sottratti i terreni coltivati”.