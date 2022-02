Myplant, Arienti (Distretto di Canneto): Settore ha bisogno di certezze sul futuro. Contratti di coltivazione fondamentali per pianificare. VIDEOINTERVISTA

“Si sentiva il bisogna di questa fiera perché da troppo tempo mancava un momento di incontro per questa filiera. Si ha avuto il coraggio di mettere in piedi questa struttura anche in un momento in cui c’era parecchia incertezza ed è stata veramente un’ottima iniziativa, perché rappresenta un momento d’incontro importante per fare il punto della situazione sul nostro settore che in questo momento è sotto le luci della ribalta. Abbiamo però bisogno di certezze per andare avanti perché i tempi di produzione per alcuni settori della filiera sono dilatati, quindi investire oggi significa aumentare il rischio da parte degli imprenditori in una situazione di costi crescenti e di rincari di costi energetici e di materie prime.”

Così ad AGRICOLAE Paolo Arienti, Distretto Vivaistico Planta Regina, a margine dell'incontro "Coltiviamo bellezza per produrre salute" in corso alla Fiera di Milano a Rho in occasione di Myplant & Garden.

“È necessario trovare una soluzione parziale a questo problema e la filiera, specialmente quella che ha una produzione molto lunga dal punto di vista delle alberature ad esempio, ha bisogno di certezze sul futuro. Una delle possibili soluzioni potrebbero essere i contratti di coltivazione che permettono di pianificare una parte della produzione.”