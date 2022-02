Myplant, Coldiretti, Rolfi e Consulta Florovivaismo: settore cresce ma sostenerlo con Pnrr e programmazione. Anche a fronte del caroenergia. INTERVENTI E VIDEOINTERVISTE

Myplantonline, la nuova vetrina digitale riservata ai prodotti, ai servizi e alle novità degli espositori di Myplant & Garden è stata occasione dell'incontro "Coltiviamo bellezza per produrre salute", alla Fiera di Milano a Rho in occasione, nel corso del quale la Consulta Nazionale sul Florovivaismo promossa dalla Coldiretti ha fatto il punto sulle necessità del settore e sulle nuove opportunità di crescita. A condizione che le istituzioni investano nel futuro.

Lo tsunami del caro energia alimentato dall’invasione Russa in Ucraina con prezzi record per gas e petrolio travolge la coltivazione di piante e fiori Made in Italy con 1 azienda florovivaistica su 3 (31,2%) che è costretta a ridurre le produzioni con l’esplosione dei costi delle bollette. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè sugli effetti dei rincari di luce, gas e carburanti che stanno mettendo in ginocchio le imprese in occasione dell’incontro “Coltiviamo bellezza per produrre salute” alla fiera My Plant a Milano, con l’appello alla pace delle aziende florovivaistiche italiane: “Mettete dei fiori nei vostri canoni”.

Con la spesa energetica che si è impennata del 50% i costi di produzione superano di gran lunga quelli di vendita - spiega Coldiretti – creando una situazione insostenibile. Per le orchidee servono almeno 14 ore al giorno di energia fra riscaldamento e illuminazione per almeno 20-22 gradi, mentre le rose hanno bisogno di una temperatura fissa di almeno 15 gradi e lo stesso vale per le gerbere, ma salgono anche i costi di coltivazione di ranuncoli e tulipani. Per una serra di mille metri – evidenzia Coldiretti - la perdita netta è di 1.250 euro e chi non riesce e far fronte agli aumenti è costretto a chiudere o a riconvertire l’attività. Il 68,8% delle imprese – evidenzia l’indagine Coldiretti/Ixè – sta facendo i salti mortali per riuscire a mantenere le produzioni.

L’emergenza energetica si riversa – sottolinea Coldiretti – non solo sui costi di riscaldamento delle serre, ma anche su carburanti per la movimentazione dei macchinari, sui costi delle materie prime, fertilizzanti, vasi e cartoni. Il rincaro dell’energia – continua la Coldiretti – non risparmia fattori fondamentali di produzione come i fertilizzanti con aumenti che vanno dall’urea passata da 350 euro a 850 euro a tonnellata (+143%) alle torbe con un +20% mentre per gli imballaggi gli incrementi colpiscono dalla plastica per i vasetti (+72%) dei fiori al vetro (+40%) fino alla carta (+31%) per i quali peraltro si allungano anche i tempi di consegna, in qualche caso addirittura quintuplicati.

Con il caro benzina – sottolinea Coldiretti - crescono poi le spese di trasporto in un paese come l’Italia dove l’85% delle merci viaggia su gomma. In questo scenario pesa il deficit logistico italiano per la carenza o la totale assenza di infrastrutture per il trasporto merci, che costa al nostro Paese oltre 13 miliardi di euro, con un gap che penalizza il sistema economico nazionale rispetto agli altri Paesi dell’Unione Europea. In Italia il costo medio chilometrico per le merci del trasporto pesante è pari a 1,12 euro a chilometro, più alto di nazioni come la Francia (1.08 euro a chilometro) e la Germania (1.04 euro), ma addirittura doppio se si considerano le realtà dell’Europa dell’Est come la Lettonia, la Romania la Lituania e la Polonia secondo l’analisi di Coldiretti su dati del Centro Studi Divulga (www.divulgastudi.it).

L’esplosione dei costi energetici sta quindi investendo un settore cardine per l’economia italiana con un valore di oltre 2,57 miliardi di euro con il coinvolgimento di 27.000 aziende florovivaistiche attive in Italia su 30mila ettari coltivati che garantiscono il lavoro di 200.000 persone a livello nazionale. La scomparsa dei fiori italiani dai mercati rischia peraltro di favorire le importazioni da Paesi stranieri che nel 2021 hanno già fatto registrare un aumento del 7% in valore per arrivare a sfiorare i 580 milioni di euro, secondo le proiezioni Coldiretti su dati Istat. Spesso si tratta di prodotti ottenuti dallo sfruttamento come nel caso delle rose dal Kenya per il lavoro sottopagato e senza diritti e i fiori dalla Colombia dove ad essere penalizzate sono le donne.

“Occorre combattere la concorrenza sleale di prodotti importati dall’estero facendo in modo che piante e fiori vendita in Italia ed in Europa rispettino le stesse regole su ambiente, salute e diritti dei lavoratori” afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare “l’importanza di preferire in un momento difficile per l’economia nazionale le produzioni Made in Italy scegliendo l’acquisto di fiori tricolori, direttamente dai produttori o da punti vendita che ne garantiscano l’origine, per sostenere le imprese, l’occupazione e il territorio”.

Una spinta positiva è arrivata dalla conferma nel 2022 del Bonus verde grazie al pressing di Coldiretti per una misura che ha permesso di creare 2,6 milioni di metri quadrati di verde nelle città fornendo ossigeno e aria pulita a oltre mezzo milione di persone ogni giorno, di piantare 100.000 nuovi alberi e organizzare 5400 nuovi terrazzi con piante e fiori in abitazioni, uffici e condomini. Tra le proposte della Coldiretti, c’è poi tra l’altro, la richiesta di sbloccare 1,2 miliardi per i contratti di filiera già stanziati nel Pnrr, incentivare le operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito delle imprese agricole a 25 anni attraverso la garanzia del 100% pubblica e gratuita di Ismea e riaprire i canali commerciali chiusi alle produzioni italiane per ragioni fitosanitarie.

MARIO FARO

"Con la caparbietà e la passione di chi fa il nostro lavoro le nostre aziende sono cresciute negli ultimi anni. Il florovivaismo italiano ha un grande ruolo in Europa, ci sono eccellenze e carenze", spiega il presidente della Consulta nazionale Mario Faro nel corso del suo intervento.

Le nostre aziende necessitano di investimenti per stare al passo con i competitor europei come Olanda, Spagna e Germania. Per questo la consulta Coldiretti si batte per rappresentare al meglio la categoria. Oggi si parla come non mai di aumentare gli spazi verdi, ma se tutto questo non si traduce in azioni concrete per le aziende florovivaistiche è tutto tempo perso. Bisogna considerare inoltre anche il problema fitosanitario: ci battiamo affinché ii ministeri potenzino le risorse per questo settore, per difenderci dai patogeni che arrivano dall'estero in maniera aggressiva attraverso un certo tipo di importazioni".

PAOLO ARIENTI

"Bisogna cominciare a porre rimedio a questa situazione difficile. Il mondo imprenditoriale è disponibile ad aumentare gli investimenti. Ci sono fattori produttivi scarsi, che bisogna procurarsi. E' chiaro che l'imprenditore, essendosi scottato in passato, ci pensa dieci volte prima di fare alcuni passi importanti", spiega Paolo Arienti nel corso del suo intervento, sottolineando come ci siano "piante, nei nostri vivai, che al momento della vendita non hanno trovato la giusta collocazione sul mercato".

"Dobbiamo quindi trovare delle soluzioni che vadano bene a tutti e che favoriscano una produzione sana per tutto il nostro ambiente.

Servono risposte concrete. Una potrebbe essere il contratto di coltivazione. Prendere contatti con chi necessita di piante con anni di anticipo. L'imprenditore in questo modo potrà essere tutelato maggiormente, mentre l'utilizzatore delle piante potrà controllare la produzione e avere le piante nel momento del bisogno".

"Non è la panacea di tutti i mali, ma è una soluzione su cui bisogna ragionare. I tempi della natura non sono un compromesso.

E' un momento di euforia per il settore, ma abbiamo bisogno di soluzioni che diano vantaggi reciproci: a chi produce le piante e a chi le piante le deve utilizzare", conclude Arienti.

GIANMICHELE CIRULLI - AGRONOMO - CITTA DI TORINO

"Si parla tanto dell'importanza degli alberi come strumento efficace nelle città per contrastare i cambiamenti climatici. Ma dobbiamo raccontare l'importanza degli alberi non solo come bellezza, ma anche come qualità della vita. Il verde pubblico della città del Torino produce benefici tra i 270 e i 300 milioni di euro, circa 200-265 euro per abitante. Ogni euro investito nel verde, secondo i dati della città di Torino, produce 8 euro di benefici", spiega Gian Michele Cirulli, agronomo della citta di Torino.

"Le città potrebbero avere tutti gli alberi che richiedono. Ma sono disponibili? Ci sono criticità strutturali tra chi produce alberi ornamentali e gli utilizzatori di alberi ornamentali. Una serie di problemi che non sono da imputare ai vivaisti o alle aziende pubbliche. C'è un disallineamento tra domanda nazionale e offerta. Le piante vanno via prima all'estero, perché all'estero sanno pianificare meglio. Diventa quindi difficile lavorare anche con numeri molto piccoli.

Cosa si può fare per risolvere questi problemi e avere a disposizione più alberi?

Bisogna allineare i tempi domanda/offerta per consentire di pianificare e programmare produzione alberi.

L'obiettivo - prosegue Cirulli - è avere un contratto di coltivazione per primavera 2022, operativo dall'autunno per testare modalità tecnico-amministrative. Anche un recente decreto ministeriale raccomanda il ricorso ai contratti di coltivazione. Contratti che possano creare anche delle filiere corte tra vivai ed enti pubblici.

Bisogna definire con anticipo le forniture, definire in maniera concordata gli standard qualitativi e rendere noti e chiari in anticipo i tempi di consegna. Se funziona, l'idea è di renderlo una prassi per tutte le forniture di alberi con affidamenti specifici".

FABIO ROLFI - ASSESSORE REGIONE LOMBARDIA

"Abbiamo di fronte una grande sfida culturale, visto che c'è grande attenzione al verde nelle aree metropolitane. I cofinanziamenti legati alla pandemia hanno forse sviluppato una sensibilità differente nel cittadino, che hanno contribuito a creare un substrato fertile per fare questi ragionamenti. La Regione Lombardia ha fatto un grande lavoro riguardo alle aree boschive e montane".

Così l'assessore all'Agricoltura e agli spazi verdi Fabio Rolfi nel corso del suo intervento.

"Il verde pubblico al giorno d'oggi è affidato ai volontari, agli alpini o a centri sociali. Non metto in discussione il valore sociale ed etico della cura del verde, ma bisognerà superare questo tipo di gestione e aumentarne la qualità.

Per quanto riguarda il settore fitosanitario, abbiamo assunto 20 ispettori in più, abbiamo aperto un nuovo distretto e abbiamo rafforzato i controlli all'import-export a Malpensa. E' un punto molto importante. Per quanto possiamo rafforzare la laboriosità e l'efficienza del settore, dobbiamo comunque considerare l'esposizione ai patogeni parassitari provenienti dall'estero, in un contesto in cui i cambiamenti climatici favoriscono la loro proliferazione".

PRESIDENTE COLDIRETTI - PRANDINI

"Un punto di fondamentale importanza, quando parliamo di PNRR, è che il 40% delle risorse andranno ai comuni. Questo vuol dire che bisognerà quindi interloquire con i comuni per dare lo spazio adeguato al florovivaismo e al verde. E' lì che dobbiamo intervenire, anche perché gli uffici tecnici dei comuni - per come sono strutturati - potrebbero avere difficoltà nella gestione strutturale di queste risorse legate al verde", spiega il presidente Coldiretti Ettore Prandini.

"Chiederemo alle istituzioni e al governo italiano di definire i contratti di coltivazione per il settore florovivaistico, in modo da programmare gli impegni che abbiamo assunto nei confronti dei centri abitati e delle aree metropolitane".

I temi sul tavolo, spiega ancora il presidente Coldiretti, non sono solo le mitigazioni ambientali, ma anche la bellezza che il verde porta con sé. C'è anche un ragionamento in ottica turismo da fare e di accoglienza di chi visita i nostri comuni.

"Dobbiamo sfruttare questo momento di grande interesse per le piante e per il verde che si è creato".

Ma non solo: "anche la questione energetica è fondamentale, considerando quello che sta succedendo nelle ultime ore in Ucraina, perché i costi di produzione potrebbero aumentare ancora e mettere in difficoltà gli imprenditori. Bisogna parlare anche di autosufficienza produttiva. Come ottenerla? Con le energie rinnovabili. Lavorando con il governo siamo riusciti a sbloccare alcuni temi fondamentali come le regole legate al biogas e al metano liquido. Bisogna aprirsi alle strade innovative per raggiungere questo obiettivo".

"Cosa c'entra con il comparto florovivaistico? Se vogliamo che il settore cresca e produca sempre di più per l'economia, dobbiamo considerare anche questi aspetti. Non risolveremo i problemi nel breve termine, ma dobbiamo tornare a pianificare nel medio-lungo periodo per immaginarci i traguardi di successo che vogliamo ottenere", prosegue ancora Prandini.

"Per Coldiretti il florovivaismo è fondamentale, non solo per il momento storico che stiamo attraversando, ma perché riteniamo che possa essere il biglietto da visita ideale per la collettività.

Nella prima fase del lockdown, abbiamo notato i disagi dei nuclei familiari e abbiamo cercato di far capire loro quanto fosse importante il verde nelle loro abitazioni e negli spazi pubblici. Questo ci ha dato un ritorno d'immagine importante ma ha anche dato una consapevolezza al cittadino di quanto siano fondamentali questi aspetti nella loro vita", conclude.

Intervenuta anche Nada Forbici, presidente Assofloro e Coordinatore Consulta Florovivaismo Coldiretti: "abbiamo molte sfide da affrontare, a partire dal caro energetico, ma le vogliamo vincere. Abbiamo un grande potere che è il verde, che è anche la nostra salute e la nostra salvezza. Ci siamo aggrappati al verde nel corso della pandemia e di verde noi vogliamo vivere, anche dal punto di vista economico. Oggi con Myplant vogliamo dire: “Eccoci, siamo pronti”.