MyPlant, Faro (Consulta florovivaismo Coldiretti): sostenere filiera con Pnrr per modernizzare aziende e rendere Italia leader in Ue. VIDEOINTERVISTA

"Il settore del florovivaismo sembra essere finalmente in una fase di rilancio ma va supportato. Con Coldiretti sono ormai due anni che con la Consulta nazionale stiamo portando avanti quelle che sono le prerogative del settore. Prima di tutto il marchio italiano. Come Coldiretti stiamo investendo tanto sul marchio italiano e questo deve valere anche per quanto riguarda i prodotti florovivaistici".

Così ad AGRICOLAE Mario Faro (Vivai Faro, Presidente Consulta Florovivaismo Coldiretti), soffermarndosi sulla grande varietà e assortimento di piante che contraddistingue l’Italia, da Nord a Sud, che non ha eguali in Europa, a margine dell'incontro ""Coltiviamo bellezza per produrre salute" in corso alla Fiera di Milano a Rho in occasione di Myplant & Garden dove sarà presentato il piano per case e città più verdi.

"E poi ci troviamo di fronte a un bivio", spiega ancora Faro: Dobbiamo modernizzare le nostre aziende e porci come leader europei, cosa che potenzialmente siamo già in grado di essere. Per questo come Coldiretti riteniamo che le risorse PNRR debbano sostenere la filiera del florovivaismo".

"Il settore - prosegue ancora Faro - sembrava in netto rilancio ma lo stop degli degli autotrasportatori non aiuta. "E' condivisibile dal punto di vista tecnico ma danneggia il nostro settore i cui prodotti, vivi e deperibili, non possono aspettare. Questo problema sta mettendo in ginocchio il floroivavismo italiano proprio in un momento in cui stavano iniziando le promozioni e le vendite agli hub center", conclude.