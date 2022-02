MyPlant, Prandini: dopo criticità Covid, Florovivaismo si rialza e cresce. Ma sostenere con PNRR prodotto italiano che guarda all’estero. VIDEOINTERVISTA

"MyPlant è un grande momento di confronto e di dibattito ma anche espositivo per far capire il ruolo che il florovivaismo gioca nel nostro Paese. Un settore in forte crescita che dopo le criticità attraversate nella fase iniziale del Covid, in cui tante imprese pagavano la distruzione del prodotto dovuto alla chiusura del canale di commercializzazione, oggi non solo si rialza ma guarda a crescere sui mercati internazionali".

Così ad AGRICOLAE il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel corso dell'incontro "Coltiviamo bellezza per produrre salute" alla Fiera di Milano a Rho in occasione di Myplant & Garden dove viene presentato il piano per case e città più verdi.

"Ma tutto questo - prosegue Prandini - ci deve portare a voler investire ancora di più nel settore utilizzando le risorse del Pnrr. Abbiamo bisogno dei contratti di filiera per programmare quelli che sono i bisogni delle aziende italiane per la piantumazione e per la coltivazione delle piante prodotte all'interno del nostro Paese. Questa è la vera sfida che cerchiamo di attuare con le nostre istituzioni. Allo stesso tempo - conclude il presidente della Coldiretti - come per tutti gli altri settori vogliamo dare risposte concrete rispetto al caro energia che anche nel comparto florovivaistico pesa in modo significativo".