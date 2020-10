Nadef, Lega: Governo incapace di intendere e volere

“Ancora una volta il Governo conferma di essere incapace di intendere e volere. Non è certo con glistrumenti contenuti nella nota di aggiornamento al Def che si possono contrastare gli effetti sulla pandemia e rilanciare l’economia del Paese. È solo un lungo elenco di buone intenzioni. Nella Nadef 2019, infatti, erano previsti altri 19 disegni di legge, molti dei quali non hanno però mai visto laluce. Invece di aiutare settori strategici come l’agroalimentare, si è scelto di perseguire una politica di aggressione nei confronti di questi settori, rimodulandosenza alcuna gradualità i SAF e i SAD. Zero sostegni, zero incentivi, zerovoucher per i lavoratori agricoli, zero agevolazioni di accesso al credito, zero interventi per contrastare lo spopolamento delle zone di montagna e l'abbandonodei territori agricoli. Ecco perché in Commissione abbiamo espresso parerecontrario. Il governo si assuma la responsabilità di salvare il Paese con una Nadef seria e rigorosa, che potrebbe avere il nostro appoggio invece di continuare a sbagliare tutto".

