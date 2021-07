Nasce alleanza Uir-Italmercati: una rete di 17 mercati e 23 interporti

UIR-Unione Interporti Riuniti e Italmercati-Rete d'Imprese hanno firmato un protocollo d'intesa per lo sviluppo di un'attività congiunta a livello associativo. L'obiettivo è quello di apportare un significativo contributo al miglioramento della competitività del sistema produttivo e logistico nazionale.

La partnership, tra l'associazione nazionale degli interporti e la rete dei principali mercati agroalimentari italiani, è nata per promuovere forme di cooperazione tese sia a sviluppare modelli virtuosi legati alla transizione ecologica, sia ad incrementare la competitività del sistema produttivo del settore agroalimentare rispetto ai mercati italiano ed europeo.

UIR con i suoi 23 interporti (50 mila treni intermodali movimentati all'anno) e la Rete Italmercati (5 milioni di tonnellate di ortofrutta e prodotti ittici e carnei di movimentazione annua) prossima ad accogliere il 18° Mercato all'ingrosso, costituiscono uno straordinario sistema di piattaforme distributive, complementari e ben predisposte per operare in sinergia. Un sistema che può sostenere la crescita del comparto ortofrutticolo e agro-ittico-alimentare italiano attraverso le eccellenze delle interportualità italiane, in ottica di internazionalizzazione e di rafforzamento della propria capacità competitiva sui mercati nazionali ed esteri.

Per il presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini, "la firma di questo protocollo con la partecipazione di due importanti strutture di governo come il MIT e il MIPAAF, ognuna con la propria autonomia, è rappresentativa di una volontà generale di pervenire a un discorso di sistema che non può far altro che giovare alla logistica agroalimentare, che forse più di altri canali ha bisogno di lavorare in maniera sinergica. Per questo, esprimendo la mia soddisfazione, vorrei anche invitare altri soggetti a farsi avanti e ampliare ancora di più questo sistema, penso ad esempio agli aeroporti. I Mercati all'Ingrosso si configurano sempre con maggiore forza come i grandi poli per il commercio del prodotto agroalimentare e come luoghi non solo di vendita ma anche, e sempre di più, di logistica".

Il Presidente di UIR, Matteo Gasparato, ha sottolineato che "si tratta di un passaggio importante per tutte le realtà che rappresentiamo: una indicazione forte, un segnale, a fare squadra per uno sviluppo sostenibile. Quella con ITALMERCATI è un'intesa di ampio respiro e strategica per il Paese tutto intero, perché sarà di supporto alla crescita interna e insieme alle sfide che ci attendono sui mercati internazionali. Un importante strumento per l'innovazione delle nostre infrastrutture al passo con la transizione ecologica".

"Il binomio logistica–agricoltura è imprescindibile. Più il sistema logistico è competitivo e più l'agricoltura è in grado di esprime il suo valore. Per questa ragione la firma del protocollo è un passaggio importante che permetterà a molte imprese di muoversi meglio all'interno dei mercati italiani ed internazionali", ha commentato il sottosegretario al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Francesco Battistoni.