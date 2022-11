Nasce il think tank dei Senior di Confagricoltura Emilia Romagna per aiutare famiglie e imprese

I Senior di Confagricoltura Emilia Romagna creano un laboratorio permanente di idee e iniziative per dare un contributo alla società ma anche all’agricoltura in forte difficoltà, comparto che nell’ultimo anno, in Emilia-Romagna, ha visto calare il numero delle imprese (-1,2%) e per contro aumentare gli addetti (+0,8%), con incrementi consistenti nelle province di Forlì, Ravenna e Ferrara.

Infatti, lo scopo del nuovo think tank è sia soddisfare i bisogni del welfare locale sia accompagnare le aziende agricole nella crescita in un momento in cui si richiedono più risorse umane, competenze e formazione continua delle maestranze. Lo ha annunciato Carlo Sivieri, presidente Anpa-Pensionati di Confagricoltura Emilia Romagna all’Assemblea dei soci oggi a Castelfranco Emilia Modena presso l’agriturismo La Lupa. «Gli over 65 rappresentano il 24,3% della popolazione residente in Emilia Romagna (fonte-Rendiconto sociale 2021 Inps), noi agricoltori pensionati possiamo aiutare famiglie e imprese mettendo in campo l’esperienza di una vita».

L’Emilia-Romagna invecchia con un trend di denatalità che va avanti dal 2009: gli anziani doppiano i giovanissimi tant’è che solo il 12,5% della popolazione totale è costituito da under 14. «In questo scenario è necessario consolidare le conoscenze e non disperdere il patrimonio di professionalità, il nostro supporto - aggiunge Sivieri – diventa ancora più prezioso se indirizzato ai giovani imprenditori agricoli e a stringere sinergie con i nuovi millennials. Rafforzare il legame tra le rappresentanze regionali di Anpa-Pensionati e Anga-Giovani agricoltori sarà la priorità».

Al convegno "I pensionati e la vita nella comunità: tra salute e politiche sociali", moderato dal direttore di Confagricoltura Emilia Romagna, Guido Zama, hanno preso parte anche Rodolfo Garbellini, presidente nazionale Anpa, l’on. Angelo Sartori, vicepresidente nazionale vicario, segretario e fondatore della prima associazione pensionati di Confagricoltura (poi Anpa), Roberta Mori, consigliera regionale nonché membro della commissione assembleare "Politiche per la Salute e Politiche Sociali” e Salvatore Cavini, membro del Cupla Emilia Romagna; con il saluto iniziale del presidente di Confagricoltura Modena, Gianfranco Corradi.

In chiusura sono state consegnate le Targhe di riconoscimento 2022 alle sedi provinciali Anpa in Emilia-Romagna che più si sono distinte nel campo del welfare sociale e sanitario e nel sostegno alla ricerca: a Confagricoltura Ferrara per le donazioni effettuate all’Istituto agrario F.lli Navarra (un termoscanner automatico a infrarossi e due defibrillatori più il corso di formazione per gli operatori), alle sedi di Confagricoltura nel Ferrarese (6 defibrillatori oltre al corso) e all’Ospedale di Copparo le mascherine Ffp2; a Confagricoltura Modena per i compensi devoluti all’associazione Anziani in Rete e finalizzati all’acquisto di un minibus per anziani disabili, alla Pubblica assistenza Croce Blu (allestimento minibus destinato ad anziani disabili) e all’associazione G.P.Vecchi (progetto Ca’ Nostra: coabitazione tra anziani non autosufficienti e assistenti famigliari); a Confagricoltura Parma per il supporto alla Fondazione Munus impegnata nella raccolta di fondi per l’emergenza da Covid e all’Istituto agrario di Bedonia, a favore del progetto sugli antichi vitigni.