Nasce Welfare.Coop: il portale di welfare aziendale del movimento cooperativo romagnolo

Si rivolge ai circa 20.000 dipendenti delle 400 cooperative associate a Legacoop Romagna, ma è già aperto a tutto il tessuto economico romagnolo: è Welfare.Coop, il nuovo portale di welfare aziendale che Legacoop Romagna ha promosso insieme ad Assicoop Romagna Futura, UnipolSai (di cui Assicoop è agente in Romagna) e Federcoop Romagna, la società di servizi del movimento cooperativo nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Ma cos’è il welfare aziendale? Con tale espressione si intende l’insieme delle erogazioni e prestazioni che un'azienda riconosce ai propri dipendenti con lo scopo di migliorarne la vita privata e lavorativa, al di fuori della retribuzione ordinaria. Si tratta di benefit che hanno una tassazione privilegiata, con un vantaggio sia per il lavoratore che per il dipendente.

Nel concreto il portale Welfare.Coop mette a disposizione un ricco paniere di beni e servizi dedicati a svago, divertimento, viaggi, formazione, editoria, salute, benessere, previdenza e molto altro, contrattati in forma collettiva. Il lavoratore li può acquisire attraverso il credito welfare che l’azienda mette a sua disposizione, ottenendo un duplice beneficio di convenienza e trattamento fiscale. Attraverso un sistema di intelligenza artificiale la piattaforma apprende le preferenze dell’utente e propone alternative sempre nuove.

«In sintesi - spiega il presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti — il Welfare aziendale per i dipendenti significa esenzione da alcune imposte e contributi, maggior potere d'acquisto, più bilanciamento tra vita privata e lavoro. Per l’impresa rappresenta invece un’opportunità per ridurre i costi, garantendo soluzioni personalizzate e premi di produzione capaci di rendere i propri dipendenti più motivati. Ma per Legacoop Romagna — prosegue Mazzotti — il Welfare aziendale significa molto di più: significa estendere i principi del mutualismo cooperativo alle comunità, rafforzare le reti di coesione sociale e le relazioni tra imprese e territorio. Siamo orgogliosi di questo progetto anche perchè Welfare.Coop è il primo portale attivato in ambito nazionale per il mondo Legacoop».

«La relazione con il territorio, con le persone e le imprese, è uno dei nostri valori fondamentali», dice l’amministratore delegato di Assicoop Romagna Futura, Maurizio Benelli. «In questa logica abbiamo profuso le nostre energie perché per il sistema Legacoop venisse strutturata una offerta nell’ambito del welfare aziendale che fosse specifica ed al servizio di questo territorio, delle imprese e, soprattutto del movimento cooperativo. Abbiamo ritenuto, fin dal principio, che il valore da mettere in campo fosse un corretto connubio fra i vantaggi che questo sistema di servizi per i dipendenti con le professionalità e le competenze che il mondo Legacoop mette a disposizione di tutti i residenti del nostro territorio. Questo sfruttando anche l’esperienza e gli investimenti che il gruppo Unipol da tempo sta sviluppando nell’ambito delle proprie attività e che nel piano industriale 2019/ 2021 ha visto un processo di grande ulteriore impegno per dare risposte a specifiche esigenze anche in questo ambito».