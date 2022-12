Natale, Coldiretti: domani 4/12 i mercatini salva feste degli italiani

Per salvare il Natale degli italiani si moltiplicano nelle città i mercatini delle feste per dare la possibilità ai cittadini di acquistare curiosità e novità ad originalità garantita, sfuggire alle solite offerte standardizzate e risparmiare qualcosa, considerata la difficile situazione di crisi legata al caro bollette per la guerra in Ucraina. L’appuntamento è per domenica 4 dicembre dalle ore 9,30 al Villaggio Coldiretti di Palermo, da Piazza del Teatro Politeama a Piazza Castelnuovo, nel più grande mercato a km zero delle feste, con migliaia di specialità agroalimentari originali, salvate dall’estinzione grazie al lavoro degli agricoltori, da regalare ad amici e parenti o da utilizzare per i pranzi e i cenoni delle feste. Non a caso, il dono enogastronomico è il più gettonato del Natale 2022.

Nell’occasione verrà presentato il report su “I mercatini salvano le feste degli italiani” con i numeri del fenomeno.

Ma per sostenere le famiglie bisognose anche in vita delle feste arriva anche la Spesa sospesa con la possibilità per tutti i cittadini di fare offerte per acquistare prodotti 100% italiani a favore dei più poveri.

I consumatori hanno la possibilità di fare una donazione libera grazie alla quale acquistare generi alimentari per i poveri, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta di frutta, verdura, formaggi, salumi e ogni tipo di genere alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero tra quelli proposti dagli agricoltori di Campagna Amica.

Ma il Villaggio di Palermo è anche un’occasione per toccare con mano la centralità e i primati dell’agricoltura italiana messi a rischio da guerra e rincari energetici e vivere un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, a tavola con gli agrichef, in sella agli asini e tra gli altri animali, nelle fattorie didattiche e negli agriasili dove i bambini possono imparare a impastare il pane o a fare l’orto.