Natale, Coldiretti: domani sabato 10 dicembre lo shopping nei mercatini

Le spese per i regali e per i menu dei pranzi e cenoni di Natale sono al centro del lungo weekend dell’Immacolata con aperture speciali nei mercati contadini di Campagna Amica (www.campagnamica.it) in tutta Italia, dove sono in programma iniziative ad hoc con le specialità da mettere sotto l’albero o per preparare piatti esclusivi per l’appuntamento conviviale piu’ importante dell’anno.

L’appuntamento è per domani sabato 10 dicembre a partire dal mercato di Campagna Amica a Roma al Circo Massimo in Via San Teodoro 74 dalle 9,30 e domenica 11 dicembre lungo tutta la Penisola sarà possibile passeggiare tra il meglio del patrimonio agroalimentare nazionale a chilometri zero con il supporto degli agrichef per valorizzarlo al meglio in cucina e dei tutor della spesa con i consigli per ottimizzare gli acquisti.

Nell’occasione sarà divulgato lo studio Coldiretti/Ixe’ sui regali di Natale con un focus sulla passione degli italiani per i mercatini che si moltiplicano nelle città e nelle località turistiche durante il periodo di Natale e Capodanno fino all’Epifania.