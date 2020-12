Covid, Coldiretti: Domani sfilata dolci Natale per ritorno in cucina con case blindate

Dalla Miascia lombarda alle Cartellate pugliesi, dallo Zelten del Trentino alle Pabbasinas della Sardegna, fino ai Cippillati di Trivento molisani e al Pangiallo laziale e molto altro, sono solo alcune delle specialità regionali che gli italiani riscoprono durante le festività i cui segreti saranno svelati nella sfilata nazionale dei dolci tradizionali del primo Natale in lockdown che costringe gli italiani nelle case e ne favorisce l’impegno in cucina. l’appuntamento è per la vigilia giovedì 24 dicembre dalle ore 9,30 al mercato di Campagna Amica di via San Teodoro 74 a Roma dove arriveranno specialità da tutte le Regioni italiane ma ci saranno al lavoro anche i cuochi contadini per realizzare in diretta le dolci tipicità locali, con consigli preziosi per utilizzare al meglio il maggior tempo da trascorrere tra le mura domestiche a causa dell’entrata del Paese in zona rossa lockdown ma anche per risparmiare e ridurre al minimo le uscite. Alla vigilia del Natale iniziative sono previste anche nei mercati contadini in tutta Italia, a partire dal Mercato coperto di Campagna Amica di Milano, via Friuli, dove dalle ore 9 alle 14 saranno all’opera i cuochi contadini con le ricette dei dolci tradizionali lombardi, a quello di Napoli, in via Guidetti, con l’esposizione dei dolci tipici di Natale dalle ore 9 alle 15, fino Genova, in Piazza Matteotti, dove è in programma dalle ore 8 alle 18 il racconto e la distribuzione di ricette tipiche natalizie, e Foggia, in Viale della Repubblica 78 con panettoni, cartellate, calzoni, torroncini e mandorle atterrate. Per l’occasione sarà presentata l’analisi Coldiretti (www.coldiretti.it) su “I dolci di Natale al tempo del Covid”, con un focus su come il nuovo lockdown spinge durante le feste gli italiani tra i fornelli”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK