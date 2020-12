Natale, Confcooperative “Gli italiani spenderanno 2,1 miliardi per il cenone, 600 milioni meno del 2019. Calo del 20%. Lockdown economy fa esplodere la povertà per10 milioni di persone”

Per il menù di Natale, in pole position le eccellenze del made in Italy: vongole e frutti di mare per i primi piatti (85 milioni di euro); pesce per i secondi piatti (330 milioni di euro); carne, salumi e uova (395 milioni di euro); vini, spumanti e prosecchi (355 milioni di euro); frutta, verdura e ortaggi (320 milioni di euro). Pasta, pane, farina e olio (180 milioni di euro). Non mancherà il tagliere dei formaggi freschi e stagionati italiani (90 milioni). Chiuderà il paniere il ricco carrello dei dolci composto da panettone e pandoro in primis, oltre alle tantissime specialità dolciarie regionali (335 milioni di euro).

