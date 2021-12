Natale, Confcooperative. Per il cenone gli italiani spenderanno 2,2 mld: +100 mln sul 2020, ma – 500 sul 2019. Crescono i poveri, un esercito da 10 mln di persone

Per il cenone di Natale gli italiani spenderanno 2,2 miliardi: 100 milioni in più dello scorso anno, ma 500 milioni meno del Natale pre Covid, registrando un –20% rispetto agli anni della normalità pre pandemia. Salgono dell’8% le tredicesime, dai 41 miliardi del 2020 ai 44 di quest’anno grazie al recupero parziale dell’occupazione e al minor impatto della CIG sui redditi. Aumentano le spese personali e i risparmi, ma si allarga la forbice tra chi può spendere e risparmiare e chi scivola in povertà: l’esercito tra poveri assoluti e relativi conta circa 10 milioni di persone tra le proprie fila.

Paese segnato da egoismo, timore e sconsideratezza L’Italia della paura e dell’egoismo, dove si polarizzano le posizioni tra chi ce la fa e chi ha problemi a sbarcare il lunario, si aggrappa alla tradizione tra timori e incertezze da un lato che portano a disertare le ampie tavolate tra familiari e amici e la sconsideratezza di altri. Infatti 2 italiani su 5 utilizzano poco, male o per nulla mascherine e gel sanificanti, 1 su 5 non teme gli assembramenti. È forte il clima di incertezza per le ondate continue di COVID, per i morsi dell’inflazione che erode la capacità di acquisto di 3 italiani su 4, il caro energia che già si fa sentire sul portafoglio delle imprese e delle famiglie e continuerà a minarne reddito e capacità di spesa. In questo clima l’Italia si aggrappa alla tradizione nel menù della tavola. È quanto emerge da un’indagine condotta dal Centro studi di Confcooperative.

La spesa a tavola I cenoni, con un ristretto numero di partecipanti, nella maggior parte dei casi, esalteranno le eccellenze dell’agroalimentare Made in Italy. Le bollicine italiane, preferite a quelle d’oltralpe, si confermano le immancabili superstar dei cenoni con poco meno di 58 milioni di tappi pronti a saltare da bottiglie di spumante e prosecco Made in Italy. Per il menù di Natale, in pole position le eccellenze del made in Italy: vongole e frutti di mare per i primi piatti (95 milioni di euro); pesce per i secondi piatti (340 milioni di euro); carne, salumi e uova (405 milioni di euro); vini, spumanti e prosecchi (365 milioni di euro); frutta, verdura e ortaggi (335 milioni di euro). Pasta, pane, farina e olio (210 milioni di euro). Non mancherà il tagliere dei formaggi freschi e stagionati italiani (100 milioni). Chiuderà il paniere il ricco carrello dei dolci composto da panettone e pandoro in primis, oltre alle tantissime specialità dolciarie regionali (345 milioni di euro).

Per Natale in viaggio 1 italiano su 4 Per Natale sarà 1 italiano su 4 a fare i bagagli per vivere alcuni giorni fuori dopo la serrata dello scorso anno. Tra le destinazioni vincono montagna e agriturismo, seguono le città d’arte e le destinazioni termali. Mentre una fetta considerevole partirà per raggiungere dei parenti.

Lo shopping a caccia tra sconti e occasioni Viaggi e risparmi sotto l’albero per se stessi e occasioni low cost per gli altri. Le giornate dedicate al black friday e agli sconti sono state l’occasione per anticipare i regali di Natale e risparmiare il più possibile per 2 italiani su 5 che hanno sfidato i rischi degli assembramenti pur di accaparrarsi i capi scontati da mettere sotto l’albero.

L’Italia di chi non ce la fa: ben 10 milioni di persone tra povertà assoluta e relativa Brindisi dal calice amaro per le persone scivolate in povertà a cassa della lockdown economy e della economy dopo che ha gonfiato l’esercito dei poveri portandolo a 10 milioni di persone tra chi vive in povertà assoluta e relativa. Resta fondamentale, per Confcooperative, individuare misure di contrasto alla povertà e politiche attive per concorrere ad affrontare una piaga che non è solo economico ma che rischia di minare sempre più la concordia sociale del paese.