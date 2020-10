Navalny, Coldiretti: da sanzioni a Russia conto da 1,2 Mld a Made in Italy

Le esportazioni agroalimentari Made in Italy in Russia hanno perso oltre 1,2 miliardi negli ultimi sei anni a causa dell’embargo deciso da Putin che ha colpito una importante lista di prodotti europei con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi, ma anche pesce come ritorsione alle sanzioni europee per l’intervento in Crimea. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione dell’annuncio delle nuove sanzioni dell’Unione Europea contro sei persone e un'organizzazione russa coinvolte nel tentativo di assassinio di Navalny. L’agroalimentare italiano – spiega la Coldiretti – è l’unico settore tuttora colpito direttamente dall’embargo deciso con decreto n. 778 del 7 agosto 2014 e più volte rinnovato che ha portato al completo azzeramento delle esportazioni in Russia dei prodotti presenti nella lista nera, dal Parmigiano Reggiano al Grana Padano, dal prosciutto di Parma a quello San Daniele, ma anche frutta e verdura. Il settore agroalimentare – conclude la Coldiretti - non può continuare ad essere merce di scambio nei contenziosi politici ed economici anche in considerazione del pesante impatto che ciò comporta soprattutto alla luce delle tensioni legate all’emergenza Covid.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK