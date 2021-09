Nazario Battelli, nuovo vicepresidente Gruppo di lavoro Ortofrutta al Copa-Cogeca

Al centro della candidatura di Battelli per Cia, il riconoscimento del ruolo chiave del settore nel più ampio contesto europeo che lo vede in linea con il Green Deal e pronto ad affrontare le sfide future della transizione ecologica, supportato da ricerca e innovazione, incentivato a investimenti in tecnologie e sostenibilità. Dunque, è importante riposizionare le priorità dei produttori ortofrutticoli nel dibattito europeo, in ambito Pac e relativamente alle strategie Farm to Fork e Biodiversity. Occorre intervenire e condividere strategie e azioni a tutela delle produzioni, delle imprese agricole e dell’intera filiera, oltre che lavorare a una nuova politica commerciale Ue. Garanzia di reddito per gli agricoltori, lotta ai cambiamenti climatici e promozione dei consumi, gli asset sui cui costruire e pianificare il futuro dell’ortofrutta in Europa, tra le produzioni più colpite dagli effetti devastanti delle calamità, siano esse fenomeni atmosferici avversi o attacchi di parassiti vegetali e animali.

