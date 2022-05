Nel “Global Food Security – Call to Action” (18/5), il Brasile difende il libero scambio in agricoltura per contribuire alla sicurezza alimentare globale

Il ministro brasiliano Marcos Montes ha affermato che il Brasile è consapevole della propria responsabilità come fornitore affidabile di alimenti

Il ministro brasiliano dell'Agricoltura, Zootecnia e Approvvigionamento, Marcos Montes, ha difeso questo mercoledì (18) il libero scambio in agricoltura, al fine di promuovere la prosperità e contribuire alla lotta contro la fame e la malnutrizione in tutto il mondo. Durante la riunione ministeriale Global Food Security - Call to Action, tenutasi a New York (USA), il ministro brasiliano ha affermato che è necessario incoraggiare un ambiente imprenditoriale che consenta un flusso senza ostacoli del commercio internazionale di prodotti alimentari e della materia prima.

“In un mondo interdipendente e interconnesso, nessun Paese può rimanere isolato e prosperare. La sicurezza alimentare, come obiettivo comune, è responsabilità di tutti”, ha affermato.

Marcos Montes rappresenta il Brasile all'evento organizzato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che riunisce ministri di oltre 30 paesi presso la sede delle Nazioni Unite (ONU) a New York. L'obiettivo è identificare le principali sfide e mobilitare azioni per affrontare l'insicurezza alimentare globale.

Gli impatti del conflitto in Ucraina sono stati ricordati dai rappresentanti di diversi paesi presenti all'evento. Secondo il ministro brasiliano, gli effetti della guerra hanno sconvolto profondamente le catene di approvvigionamento delle materie prime globali e, come conseguenza, ha causato carenze di prodotti essenziali, come i fertilizzanti, esposti al rischio di un’impennata della domanda e prezzi elevati.

Il ministro ha affermato che il Brasile è consapevole della propria responsabilità come fornitore affidabile di cibo di qualità, in quanto è uno dei pochi Paesi al mondo in grado di aumentare la propria produzione senza incorporare nuove aree nell'attività produttiva. Tuttavia, il successo del modello brasiliano dipende dall'integrazione delle diverse filiere produttive della materia prima e della produzione alimentare.

“Nel mondo globalizzato, produrre non significa solo seminare e raccogliere. Significa anche la garanzia della fornitura di semi, fertilizzanti, pesticidi e combustibili, combinando tutto questo con la tecnologia e la distribuzione di generi alimentari in tutto il pianeta”, ha evidenziato Marcos Montes.

Il Brasile ha raggiunto la posizione di uno dei maggiori produttori ed esportatori alimentari del pianeta con lo sviluppo di un modello di agricoltura tropicale altamente efficiente. Negli ultimi cinque decenni, il Brasile ha utilizzato la tecnologia per espandere la produzione aumentando la produttività con la sostenibilità, raggiungendo fino a tre raccolti all'anno nella stessa area.

Riunioni bilaterali

Prima della riunione, il ministro Marcos Montes ha avuto incontri bilaterali con l'inviato speciale del Dipartimento di Stato per la Sicurezza Alimentare Globale, Cary Fowler, e con il Vice-segretario generale delle Nazioni Unite, Amina Mohamed. Durante gli incontri, ha evidenziato la volontà del Brasile di cooperare nel contesto dell'attuale crisi della sicurezza alimentare.

Al rappresentante del governo americano, il ministro Marcos Montes ha affermato che Brasile e Stati Uniti possono cooperare nella definizione di priorità comuni per la ricerca in agricoltura sostenibile, nella difesa della scienza come principio guida per il progresso in agricoltura e nella diffusione delle buone pratiche produttive per migliorare il contributo dell'agricoltura all'azione per il clima.

Il ministro Montes ha anche evidenziato il ruolo delle Nazioni Unite, insieme alla FAO e ad altre agenzie, nel promuovere un flusso senza ostacoli di cibo e materia prima, non solo commerciali ma anche umanitari.