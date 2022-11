Nel segno (rosso) dell’alchermes: la “Mortadella di Prato” eccellenza territoriale ed esempio di circolarità

Tradizione e innovazione. Rispetto dei valori del territorio e ricerca di nuovi, raffinati equilibri. C’è questo e molto altro dietro la ricetta della “Mortadella di Prato IGP”, salume simbolo della gastronomia toscana approdato recentemente anche sulle tavole stellate di chef del calibro di Vito Mollica - il primo a proporla nelle sue creazioni al Four Season -, Andrea Perin e Andrea Campani.

Presidio Slow Food dal 2000, acquisisce il marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta) nel 2016. Oggi a produrla - rispettando rigorosamente il disciplinare - sono cinque tra salumifici e macellerie, uniti nell’Associazione per la Tutela della Mortadella di Prato.

In occasione dell’edizione 2022 di BuyFood Toscana - l’evento dedicato ai prodotti agroalimentari di eccellenza della Toscana (DOP, IGP, Biologici, Prodotto di Montagna, AgriQualità e Prodotti Agroalimentari Tradizionali – PAT) organizzato da Promo Firenze e Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica nell’ambito del progetto Vetrina Toscana -, una visita al Salumificio Mannori di Vergaio ha svelato segreti e curiosità di un prodotto che nasconde nella sua antichissima storia principi di sostenibilità e circolarità di assoluta attualità.

Arrivata alla quarta generazione di attività, la famiglia Mannori può essere a tutti gli effetti considerata garante del disciplinare di produzione: Mario Angiolo depositò la ricetta 70 anni fa e sua nipote, Sue Ellen Mannori, è attualmente Presidente del Consorzio di tutela del marchio che regola il lavoro dell’Associazione e degli Associati.

Di origini medievali, la base della ricetta attuale affonda le sue radici nell’800 - anche se i primi documenti certi sulla Mortadella di Prato come prodotto originario della città risalgono al 1733, in occasione della beatificazione di suor Caterina de’ Ricci.

La ritroviamo poi menzionata nel 1854 nel carteggio Guasti-Pierallini, in articoli del giornale “Lo Zenzero” del 1862 e, lungo tutto il corso dell’800, in volumi di economia, in relazioni redatte in lingua italiana, inglese e francese per le Esposizioni internazionali di Londra e Parigi (in particolare del 1867) e in una nota di un commissario francese di polizia, che ragguaglia sull’esportazione del prodotto in Francia a conferma della sua acquisita reputazione.

Il disciplinare di produzione prevede l’utilizzo esclusivo di carne magra suina, poi macinata e impastata insieme a lardelli di grasso e quindi mischiata a spezie (cannella, coriandolo, noce moscata e chiodi di garofano): le procedure di lavorazione sono rimaste invariate nel tempo e sono gelosamente conservate da pochi artigiani.

L’elemento caratterizzante la ricetta, quello che consolida il legame con la tradizione e il territorio - che racconta una storia fatta di circolarità e sostenibilità -, è senza alcun dubbio l’alchermes. Il liquore, utilizzato inizialmente per favorire la conservazione e stemperare il sapore ‘forte’ del salume, deve il suo caratteristico colore rosso all’impiego di un colorante ricavato dallo scheletro essiccato e pestato fino a venire polverizzato della cocciniglia, un insetto parassita.

Un colorante che veniva impiegato per la tintura dei tessuti, in particolare della lana, che ha sempre rappresentato l’attività economica principale nelle “gore” della città e del comprensorio pratese.

Dal lontano 700 ai giorni nostri, un filo rosso lega tradizione e innovazione e fa della Mortadella di Prato IGP un’eccellenza toscana e nazionale, che la famiglia Mannori produce adeguandosi ai più moderni standard di sostenibilità e rispetto dell’ambiente imposti dai tempi.