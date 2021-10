No Green Pass: AIC, sindacati presidio di democrazia, uniti contro le violenze

“I sindacati sono corpi sociali che trovano legittimazione direttamente nella nostra Carta Costituzionale, tutelarne l’azione da intimidazioni e violenze equivale a tutelare la democrazia italiana”, - Così in una nota l’Associazione Italiana Coltivatori, che condanna le violenze perpetrate durante la manifestazione No Green Pass di sabato 9 ottobre nella sede nazionale della Cgil e sulle forze dell’ordine. -“L’espressione di dissenso non può mai tradursi in violenza. In questo caso le azioni messe in atto sono tanto più gravi in quanto indirizzate in modo organizzato a colpire un luogo simbolo del sindacalismo italiano. Attendiamo fiduciosi che le istituzioni preposte accertino le responsabilità di questi gravi fatti mentre esprimiamo solidarietà e grande vicinanza ai colleghi della Cgil”.

