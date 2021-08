Nocciole, Bergesio (Lega): Urgenti programmi di miglioramento ed ampliamento delle varietà, difesa delle IGP

“Questo è tanto più urgente considerando che negli ultimi anni, la produzione di nocciole è risultata fortemente condizionata dalle anomale climatiche, sia eccessi di calore e scarsità di piogge che gelate primaverili - ribadisce il Senatore della Lega -. Questo, assieme al fatto che l’espansione della coltura non è stata preceduta dalle elaborazioni di una carta di attitudine alla coltivazione del nocciolo (tranne che nelle Regioni Emilia Romagna, Basilicata, Toscana, Lazio, Piemonte, Calabria, Veneto e Lombardia), rende urgente la messa a punto di strategie volte a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Il deficit produttivo del 2019 e del 2021 dimostra l’esigenza di investire in ricerca, agronomica e genetica, per contenere l’alternanza produttiva e altri aspetti negativi di questa coltura”. Le problematiche legate al prezzo di vendite non devono essere sottovalutate. "Occorre una valutazione di mercato che non tenga solo conto della quantità prodotta - ha sottolineato in chiusura Bergesio - ma in primis del costo del lavoro, dei costi di coltivazione e mantenimento, della varietà coltivata e della qualità che annualmente si riesce a realizzare".

