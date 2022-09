Nomine, Giovanni Guarnieri eletto presidente del gruppo di lavoro latte del COPA-COGECA

Giovanni Guarneri è stato eletto per acclamazione Presidente del Gruppo di Lavoro Latte del Copa-Cogeca, la principale organizzazione di rappresentanza agroalimentare europea. In precedenza, la cooperazione italiana aveva saldamente mantenuto la vice presidenza del Gruppo Latte con il piemontese Tommaso Mario Abrate, rimasto in carica per oltre 4 mandati fino ad oggi.

“Ringrazio tutte le delegazioni che hanno sostenuto la mia candidatura” ha dichiarato il presidente Guarneri. “Assumo quest’incarico con grande senso di responsabilità nella consapevolezza della complessità delle tante sfide che ci attendono nei prossimi anni e dell’importanza strategica del settore che rappresento. Occorrerà lavorare sin da subito per supportare il legislatore comunitario nella definizione di politiche per il comparto che siano improntate ad assicurare la qualità delle nostre produzioni, la tenuta e lo sviluppo delle nostre imprese in un frangente così complesso”.

La nomina di Guarneri costituisce un ennesimo importante riconoscimento del ruolo della cooperazione agroalimentare italiana all’interno degli organismi europei. Ad oggi, oltre ad esprimere la vice-presidenza di Cogeca con Leonardo Pofferi, la cooperazione italiana ricopre la presidenza delle filiere europee del vino (Luca Rigotti), dei prodotti avicoli (Gianluca Bagnara) e foraggi essiccati (Riccardo Severi), la presidenza a presidenza del gruppo questioni giuridiche e fiscali (Samuel Cornella) nonché la vicepresidenza dei gruppi ortofrutta (Alessandro Dalpiaz) e qualità (Giulio Benvenuti).

Giovanni Guarneri

Sposato, con due figli, Laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari, si è specializzato in Economia Agro-Alimentare presso il Master SMEA Alta Scuola di Management ed Economia Agro-Alimentare dell’Università Cattolica. Guarneri, in società con suo fratello, conduce un allevamento di 400 vacche e 250 ettari in provincia di Cremona dal 2001. La sua azienda agricola è socia della Cooperativa Fattorie Cremona-PLAC, Uno dei principali produttori di Grana Padano e Provolone sul mercato nazionale di cui Guarneri è Vice-Presidente. Dal 2019 è Coordinatore del Settore Lattiero-Caseario per l’Alleanza delle Cooperative, che rappresenta il 65% del latte italiano. È membro del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio per la Tutela Del Grana Padano e del Consorzio per la Tutela del Provolone Valpadana.