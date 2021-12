Nomine, Samuel Cornella riconfermato presidente Comitato questioni legali e fiscali del Copa-Cogeca

Samuel Cornella, 40 anni, si è laureato in giurisprudenza nel 2005 ed è abilitato all’esercizio della professione forense dal 2009. Ha conseguito un dottorato di ricerca in studi giuridici comparati ed europei presso l’Università di Trento (2009), seguito da un master in Competition Law and Economics presso la Brussels School of Competition (2014). Ha all’attivo oltre 30 pubblicazioni scientifiche in materia di diritto amministrativo, europeo e della concorrenza. “L’attività svolta in questi anni all’interno del gruppo questioni legali e fiscali del Copa Cogeca, soprattutto in materia di concorrenza, aiuti di Stato e regolazione agricola – prosegue l’Alleanza - sta assumendo sempre maggiore centralità anche in ragione dei costanti adattamenti legislativi che il diritto eurounitario ha testimoniato a seguito della pandemia”.

