Nomisma, De Castro: Cresce il Made in Italy ma aziende in crisi per aumento costi. Bene attenzione Ue su reciprocità e miglioramento accordi libero scambio

“Apriamo questo sesto Agrifood Monitor con qualche preoccupazione, i fatti che stanno accadendo in Ucraina andranno sicuramente ad influenzare anche gli aspetti del nostro commercio internazionale e dell’Ue. Si dovranno valutare adesso le sanzioni ed è un tema che il settore agroalimentare purtroppo conosce molto bene perché gli effetti delle sanzioni hanno sempre generato difficoltà. Difficoltà sia dirette con blocchi all’esportazione nel mercato russo ma anche con effetti indiretti, perché venendo a perdere un importante via di sbocco vedremo le produzioni riversarsi in Ue con tutte le criticità che questo può comportare.”

Così l’Eurodeputato Paolo De Castro, Presidente Comitato Scientifico Nomisma, nel corso del VI Forum Agrifood Monitor organizzato da Nomisma in collaborazione con Crif.

“C’è comunque un’ottima performance dovuta ad una crescita importante della presenza del Made in Italy nel mondo. Mai come adesso però ci troviamo in una situazione di difficoltà ed è un vero e proprio paradosso, perché da una parte cresciamo e aumentiamo le nostre esportazioni ma da un’altra parte si riducono i margini delle imprese o addirittura abbiamo aziende che falliscono. Questo è l’effetto dell’aumento dei costi, generato prevalentemente dai costi energetici e che a cascata va a colpire anche materie prime e trasporti con degli aumenti che in alcuni comparti dell’agroalimentare arriva a livelli insostenibili. Penso al mercato della pasta, dove le aziende sono oggi in ginocchio, schiacciate anche da una politica anti inflazionistica. Non si può pensare che questo aumento dei costi rimanga tutto a carico dei fornitori, a volte la Grande distribuzione e il retail fa delle battaglie in difesa del consumatore ma alle spese dei fornitori. Questo mette in ginocchio il sistema produttivo che non riesce a scaricare questi costi.

Una situazione complicata che vedrà nelle prossime settimane anche gli effetti di questa crisi che si è aperta con Russia e Ucraina” prosegue De Castro.

“Oggi l’Ue è entrata in una fase che vede principalmente l’attenzione sulla corretta applicazione e il miglioramento degli accordi esistenti di libero scambio. L’Ue si è dotata a questo scopo proprio di un ufficio preposto ed è stata crear la figura del Chief Trade Enforcement Officer, una sorta di controllore della buona applicazione dei trattati e si sta facendo un lavoro molto importate col Canada sul Ceta.

Il Parlamento Ue ha lavorato per dare a questa figura più armi possibili creando una sorta di nuovo regolamento che attribuisce forza all’Unione europea, ed arriva ad attribuire anche la possibilità di misure coercitive in assenza di una iniziativa del Wbo, con la Dg Agri che adesso ha la forza di imporre sanzioni a quei paesi che non rispettano l’accordo” sottolinea.

“Si sta lavorando molto anche sulla concorrenza leale ed il tema della reciprocità, dunque gli standard che l’Ue stabilisce per i nostri sistemi produttivi devono essere rispettati anche da chi entra nel mercato europeo.

Con l’arrivo di Biden sono state eliminate le sanzioni sulla disputa Boeing, siamo ancora in una situazione di moratoria ma i segnali indicano che si è voltata pagina, andando verso una cooperazione sempre maggiore senza imporre dazi.

Sulla Brexit, speriamo non ci siano applicazioni distorte dell’accordo con il Regno Unito, anche se questi sta già avvenendo sul mercato con lungaggini e costi per le nostre imprese. C’è bisogno di meno burocrazia e meno costi per i nostri esportatori.”