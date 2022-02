Nomisma, Gherardi (CRIF): l’innovazione deve guidare la crescita dell’agrifood nel medio-lungo termine

"I dati parlano di una crescita record per l'agricoltura italiana nel 2021, ceh ha superato la crisi del 2020, ma dobbiamo rimanere in allarme su come mantenere questa crescita in un momento in cui i mercati mondiali hanno generato un processo inflattivo formidabile sulle commodity energetiche, agricole e dei trasporti. Dobbiamo evitare la perdita di competitività dovuta ai costi energetici, più elevati nel nostro paese. Non possiamo pensare che se l'export è arrivato a 50 miliardi siamo arrivati, perché la crescita a medio-lungo termine deve essere guidata dall'innovazione. Attraverso questa le nostre imprese agricole potranno essere pronte alle nuove sfide dettate anche dalla strategia Farm to Fork. Tra queste ci sono le innovazioni in campo genetico e nell'agricoltura 4.0. Dunque è necessario un cambio di passo per tutto il settore della filiera agroalimentare. Come CRIF dobbiamo favorire la crescita dell'imprenditorialità e stiamo lanciando la II edizione dell'High-Tech innovation 2022, investendo in giovani aziende e sul loro modello di sviluppo". Così Carlo Gherardi, presidente CRIF, alla presentazione del VI Forum Agrifood Monitor, organizzata da Nomisma e CRIF.