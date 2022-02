Nomisma, Pantini (Nomisma): Export agroalimentare italiano in crescita con insaccati, vino e formaggi

"Ci troviamo dopo un anno brillante, che ha superato i 50 miliardi di export ed una crescita dell'11% rispetto al 2020 e del 14% rispetto al 2019. I prodotti più trainanti sono stati i salumi, vino, formaggi. Raffrontando la crescita rispetto al 2019 emergono invece i salumi e l'ortofrutta fresca. Due settori come i derivati del pomodoro e la pasta hanno registrato un leggera decrescita rispetto al 2020 e in salita rispetto al 2019, legato al maggior consumo dell'anno del lockdown. Come vengono distribuiti nel mondo i nostri prodotti? L'area UE ha una incidenza del 60%, seguita dai paesi non UE con il 15%, un altro 13% va in Nord America, mentre sta crescendo l'Asia Orientale con il 6%. Nell'ultimo anno l'incremento maggiore è stato registrato particolarmente la zona asiatica, seguita dagli Usa e dalla Russia.

Così Denis Pantini, responsabile Agroalimentare Nomisma, alla presentazione del VI Forum Agrifood Monitor, organizzata da Nomisma e CRIF.

L'Italia ha il nono posto per l'export agroalimentare mondiale, abbiamo fatto meglio degli altri partner europei e meglio di noi hanno fatto solo Canada e Brasile. I principali importatori sono Cina e Stati Uniti. In particolare i cinesi hanno aumentato l'import dell'agroalimentare, in particolare con i cereali, +295%, seguiti da carne, +85% e ortaggi, +65%. Nel biennio di riferimento l'Italia è cresciuta in quasi tutti i mercati. Per il Regno Unito, il nostro quarto mercato di riferimento, non ha influito la Brexit. Nel 2021 le importazioni di quel paese sono diminuite del 2%, ma è stata registrata una crescita di olio e vino, almeno per quanto riguarda i nostri prodotti di riferimento. Di fatto abbiamo tenuto più di altri paesi. L'altro mercato che abbiamo preso come riferimento è quello dell'Australia, che nel 2020 vale 600 milioni per l'Italia, comunque quarta come paese importatore. Nel giro di 5 anni siamo cresciuti del 30% e nel 2021 c'è stata un ulteriore incremento del 5%, trainato da vino, derivati del pomodoro, seguiti da cioccolata, pasta e formaggi.

Come sarà il 2022? Abbiamo una infiammata inflazionistica che riduce il margine. Nel gennaio 2022 è stato raggiunto quasi il massimo storico dell'indice FAO sui prezzi dell'agroalimentare, un +30%, causato dai prezzi energetici e dai problemi di trasporti e logistica".