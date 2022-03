Norbert Lins (Presidente Commissione Agricoltura Parlamento Ue) scrive a Wojciechowski: Rivedere approccio Ue alla sicurezza alimentare, ridurre importazioni e aumentare produzione interna. La lettera

Caro Commissario,

Il 7 marzo i coordinatori dell'AGRI e un rappresentante della Commissione (Michael Scannell, vicedirettore generale della DG AGRI) hanno tenuto una riunione a porte chiuse per discutere la situazione dei mercati agricoli dell'UE a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Il sig. Scannell ha riferito in particolare sulle posizioni espresse in seno al Consiglio e sui passi previsti o già intrapresi dalla Commissione.

La discussione ha confermato che la distruzione inflitta all'Ucraina e al suo popolo è il fenomeno più scioccante con impatti diretti a lungo termine sul popolo ucraino. La conseguente interruzione della produzione e delle esportazioni agricole ucraine, così come le legittime sanzioni imposte alla Russia, influenzeranno gravemente i mercati globali e le forniture alimentari. La discussione ha confermato la nostra necessità di sostenere e mostrare solidarietà al popolo ucraino, di garantire la sicurezza alimentare ai nostri cittadini e di svolgere il nostro ruolo nel garantire la sicurezza alimentare nelle regioni del mondo dove questa sarà minacciata dall'attuale crisi. Aumentare la resilienza nelle catene di approvvigionamento richiederà sforzi concentrati e impegnati e sarà necessaria un'azione decisiva.

In queste circostanze, e in seguito a questo scambio di opinioni, la maggioranza dei Coordinatori mi ha chiesto di trasmettervi i seguenti punti essenziali.

- È urgente rivedere l'approccio dell'UE alla sicurezza alimentare, al fine di ridurre la nostra dipendenza dalle importazioni e aumentare la produzione interna. Ciò è particolarmente urgente per i prodotti più a rischio di penuria a causa della sospensione delle esportazioni ucraine, come cereali, semi oleosi, colture proteiche e fertilizzanti.

-Inoltre, l'azione a livello internazionale deve essere rafforzata per ancorare la sicurezza alimentare nel processo decisionale politico per evitare la scarsità nei paesi più vulnerabili, dando priorità all'uso alimentare dei prodotti agricoli ed evitando gli ostacoli al commercio internazionale di alimenti.

- Per prevenire il rischio di carenza di proteine, la Commissione dovrebbe adottare tempestivamente tutte le misure necessarie per consentire temporaneamente l'uso di prodotti fitosanitari, ove efficaci, su quelle aree di interesse ecologico, che sono adatte alla coltivazione di colture proteiche per tutta la durata della crisi. Saranno necessarie ulteriori misure per sostenere l'uso di metodi di produzione innovativi e sostenibili in queste aree.

- Le misure contro le perturbazioni del mercato previste dall'articolo 219 del regolamento OCM dovrebbero essere attuate senza indugio a sostegno dei settori più colpiti. La riserva di crisi dovrebbe essere mobilitata a tal fine.

- Sebbene l'aumento della produzione sia diventata la nostra priorità più importante, i piani strategici nazionali dovrebbero essere valutati per apportare gli adattamenti necessari alle nuove circostanze, compreso l'uso delle flessibilità pertinenti per aumentare la superficie dei terreni in produzione.

- Le misure straordinarie di sviluppo rurale COVID dovrebbero essere estese per far fronte ai continui problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e delle piccole imprese attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli.

- Dovrebbero essere adottate misure per evitare qualsiasi perturbazione del mercato unico dell'UE e ostacoli alla libera circolazione delle merci, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione di prodotti fondamentali come i cereali.

- Dovrebbero inoltre essere adottate misure per garantire una maggiore flessibilità per le importazioni di beni fondamentali (in particolare cereali, semi di soia e fertilizzanti) dai paesi terzi, compresa la possibilità di rivalutare temporaneamente le quote di importazione attualmente esistenti.

- La Commissione europea dovrebbe preparare senza indugio un piano d'azione dettagliato per garantire il corretto funzionamento delle nostre catene di approvvigionamento alimentare e garantire la sicurezza alimentare all'interno dell'UE.

È nostra responsabilità impegnarci a proteggere gli interessi dei nostri cittadini, degli agricoltori e dell'agricoltura nel miglior modo possibile. Credo fermamente che se adottiamo un'azione tempestiva e decisa, la comunità agricola europea sarà in grado di affrontare le sfide straordinarie che l'Europa, l'Ucraina e il mondo devono affrontare oggi.

Cordiali saluti,

Norbert LINS

