Nubifragio sul Foggiano, Confagricoltura Puglia: danni gravissimi, serve mantenere alta l’attenzione

“Oggi – sottolinea Luca Lazzàro, presidente di Confagricoltura Puglia - le istituzioni e in primis la Regione Puglia e tutte le forze politiche regionali e nazionali non possono distrarre la loro attenzione dalla provincia di Foggia, terra dove si concentra una sostanziale parte della produzione agricola nazionale. In questo momento il Foggiano ha bisogno di ripartire per il bene dell’intero Paese e questo è possibile solo se gli imprenditori agricoli non saranno lasciati soli ad affrontare questo disastro naturale da milioni e milioni di euro”. Per Filippo Schiavone, presidente di Confagricoltura Foggia, “in questa delicata fase di ripartenza – dice - l’agricoltura in Capitanata rappresenta il pilastro su cui fondare la possibile ripresa economica. Per questo è importante che le aziende colpite ricevano risposte rapide ed efficaci. Sarebbe questo, al di là della situazione contingente, il vero segnale di attenzione e consapevolezza della centralità del mondo agricolo come settore strategico. Un segnale che gli imprenditori attendono con ansia per ridare nuovo slancio agli investimenti”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK