NUBIFRAGIO VENETO, DE CARLO, FDI: CONTRASTARE PROBLEMI IDROGEOLOGICI E SOSTENERE AGRICOLTURA

Per questo, il coordinatore regionale e responsabile nazionale del Dipartimento di Agricoltura di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, accende i riflettori sulle necessità del settore, in questo periodo di grandi cambiamenti climatici: “Eventi atmosferici come quelli di questo fine settimana ormai non rappresentano più la straordinarietà, ma sono purtroppo diventati ordinari. Non dimentichiamo che in questa settimana ci sono stati pesanti danni dovuti a vento e pioggia anche nel bellunese e nel trevigiano. Agli investimenti contro il dissesto idrogeologico vanno quindi affiancati aiuti al settore agricolo: non è accettabile che ci sia un intero comparto produttivo che, oltre ad affrontare il normale rischio d'impresa, a causa del cambiamento climatico rischia di vedere distrutto il lavoro di un'intera stagione a causa di condizioni meteo sempre più imprevedibili ed estreme”.

