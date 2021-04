Nucleare, Molinari: Ok maggioranza su deposito scorie, coinvolte comunità locali

“La mozione unica sull’individuazione del sito per il deposito nazionale delle scorie radioattive è un passo avanti su vincoli e trasparenza. Una proposta che come Lega abbiamo formulato e contribuito a far approvare dopo un mese di confronto con le altre forze politiche di maggioranza. La localizzazione del sito avverrà con una procedura di dibattito pubblico che, per legge, si basa sul coinvolgimento dei territori per una soluzione condivisa con le comunità locali attraverso l'informazione e la trasparenza. Con l’impegno votato alla Camera abbiamo fatto un grande passo in avanti per rimediare ai gravi errori di metodo del precedente governo Conte”.

