Nuove tecnologie in agricoltura, focus su aziende e digitale nel convegno online di Upa Siena

Il futuro dell’agricoltura, il suo sviluppo e la sua valorizzazione passano attraverso le nuove tecnologie digitali. Per fare un bilancio della situazione delle imprese in Italia, per approfondire tutte le opportunità in termini di risparmio e semplificazione e per presentare alcune esperienze nel settore l’Unione Provinciali Agricoltori di Siena organizza per venerdì 29 gennaio un convegno online sul tema “Aziende digitali in agricoltura, il futuro è adesso” . L’evento può essere seguito a partire dalle ore 9,30 sulla pagina Facebook “Confagricoltura Siena” .

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK