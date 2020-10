Nuovi casi Covid nella GDO: presentata interrogazione in Senato da Fattori, De Petris, Binetti, Nugnes, Di Marzio, Vanin, De Falco e Buccarella

Su segnalazione di una dipendente che aveva necessità di essere rintracciabile per le disposizioni scolastiche dell'istituto del proprio figlio, il sindacato Cobas aveva inviato una lettera di richiesta di deroga all'articolo 49 del regolamento dei dipendenti che vieta di tenere con sè il cellulare privato. La risposta di diniego è risultata alquanto sorprendente, soprattutto perchè in violazione dei dispositivi e dei protocolli anti Covid che vogliono un monitoraggio costante sullo stato di salute delle persone, soprattutto di quelle maggiormente esposte come gli eroici dipendenti della gdo che sono a costante contatto con il pubblico. "Durante il lockdown e ancora oggi, i lavoratori del settore alimentare hanno continuato a lavorare senza sosta garantendo il cibo in tavola alle famiglie italiane. Stoicamente non si sono sottratti al contatto con il pubblico, rimanendo, insieme a tante altre categorie, in esposizione costante al virus." Aggiunge la Fattori, che chiude:" Davvero questo mi sembra un caso di chiusura. Inoltre la app Immuni nasce proprio con l'obiettivo di avere una piattaforma nazionale condivisa in cui poter dare e avere informazioni su contatti ravvicinati con positivi da Covid 2. Dunque, allo stato attuale e anche contrariamente ad altri precetti del codice civile e costituzionali, questo diniego è quantomeno inopportuno. Invito dunque tutte le grandi aziende che limitano la libertà di utilizzo dei propri dispositivi e in generale che non rispettino i protocolli anti Covid, a fare un passo indietro e ad anteporre i lavoratori al concetto di catena di produzione".

