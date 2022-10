Nuovo accordo sul mattone tra Enpaia e Generali

"Fleur. E il nome del Fondo tramite il quale Generali ed Enpaia investiranno di nuovo insieme nel settore immobiliare puntando in particolare su due edifici a uso uffici ad Assago, sedi di Accenture e di Bnp Paribas nell'area sud di Milano. Un'operazione da 188 milioni di euro che vedrà Generali Reale Estate e l'Ente Nazionale per gli addetti e per gli investimenti co-investire su immobilı di nuova costruzione, realizzati nel 2021". È quanto si legge in un articolo di Mf- Milano Finanza. Per Fleur gli investitori "saranno tre perché le quote del fondo, che sara gestito da General Real Estate saranno divise in parti uguali tra Generali stessa tramite la società di Real Estate (36%) ed Enpaia (36%) ma nell'azionariato ci sarà anche la Brioschi Sviluppo Immobiliare della famiglia Cabassi con il restante 28%".

Il quotidiano prosegue spiegano che nel caso della torre Pwc, Enpaia "a giugno dello scorso anno ha acquistato da Generali per oltre 160 milioni di euro il 50% delle quote del fondo Rubens che ha la proprietà dell'immobile. (...). Tra gli obiettivi di Enpaia, che ha chiuso il 2021 con un avanzo economico di 38,3 milioni di euro, oltre il doppio dell'anno precedente, c'è anche la rotazione del portafoglio immobiliare, puntando ad asset di qualità". Tra questi, cita Mf, beni residenziali anche a Londra, Parigi e Francoforte, la quota del 5% del Fondo di Investimento italiano, il 4% di Masi Agricola. "In più occasioni il presidente della Fondazione Giorgio Piazza ha ribadito che per Enpaia è fondamentale investire nel Made in Italy".