Nutrinform, Celeste (Maeci): Opzione reale e concreta al Nutriscore. A lavoro con partner europei per consolidare nostra posizione

“Vorrei sottolineare l’impegno e la dedizione con cui i nostri diplomatici stanno tutelando gli interessi della nostra filiera agroalimentare nei competenti consessi europei. Da quasi tre anni si è sviluppato infatti un importante dibattito a livello Ue circa la possibilità di adottare un sistema di etichettatura alimentare uniforme che si applichi obbligatoriamente a tutti gli stati membri. Grazie ad una capillare azione di promozione i sistemi di tipo semaforico si sono affermati come la principale opzione nel tavolo negoziale, la principale opzione che in realtà deriva dalla mancanza di vere alternative. Ebbene oggi il nutrinform non è più semplicemente un’ipotesi ma una realtà alternativa ed è già ben presente e consolidata sul piano interno.”

Così Vincenzo Celeste, Direttore Generale DG Unione Europea, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel corso dell’evento di presentazione dello schema di etichettatura nutrizionale “Nutrinform Battery” presso la Sala delle Conferenze Internazionali della Farnesina.

“Come Farnesina il nostro impegno è di estendere il nostro sistema di etichettatura anche a livello europeo per fare in modo che l’Ue si possa dotare di un sistema equo e imparziale che conferisca giudizi scientifici e oggettivi rispetto ai valori nutrizionali degli alimenti. In altre parole che possa tutelare la salute ma senza penalizzare le filiere produttive o introducendo distorsioni di mercato, inducendo i consumatori a scegliere alcuni prodotti in luogo di altri. Vogliamo arrivare ad un sistema di etichettatura completo, trasparente, non discriminatorio ma fondato su basi scientifiche valide” prosegue.

“Stiamo facendo tutto il possibile affinché non vengano adottati sistemi suscettibili di arrecare seri danni alla nostra industria agroalimentare sia tramite una efficace promozione del sistema nutrinform sia cercando di consolidare il punto di vista e l’azione di quei partner europei che condividono la nostra stessa posizione.

La Farnesina mediante la direzione generale per l’Europa e la politica commerciale internazionale e la rappresentanza permanente presso l’Ue hanno assunto un ruolo guida nell’orientare il confronto di idee che sarà la base delle discussioni sulla prossima proposta legislativa della commissione che sarà presentata nella seconda parte di quest’anno” sottolinea Celeste.

“Il frutto dei lavori che stiamo producendo sono già maturati in diversi ambiti. Col sostegno della Repubblica Ceca abbiamo pubblicato un documento di posizione che identifica in maniera chiara e trasparente i principi generali a cui un futuro sistema comune europeo di etichettatura nutrizionale dovrebbe ispirarsi. Si tratta di un documento condiviso e sottoscritto anche da Cipro, Grecia, Lettonia, Romania e Ungheria.

Più recentemente abbiamo intensificato la campagna informativa sui vantaggi connessi all’adozione del nutrinform e abbiamo portato avanti nelle nostre ambasciate eventi di promozione per stimolare riflessioni più approfondite anche in quei paesi che avevano espresso favore positivo sul nutriscore. Stanno cambiando posizione anche Paesi Bassi e sappiamo di dubbi e perplessità che nascono anche in paesi dove il Nutriscore è già radicato, oltre che da alcune associazioni di produttori transalpini.”