Nutrinform, Fantetti: Non solo etichette, ma campagne educative su stili di vita

"La nostra azione politica è estesa al campo europeo. Abbiamo identificato il tema del Nutrinform di particolare rilevanza per l’Italia e dei consumatori. La proposta italiana per l’Europa è il Nutrinform Battery. La strategia “farm to fork” per sistemi agroalimentari sostenibili pone attenzione alle etichettature nutrizionali. La proposta dell’etichetta “fronte pacco” armonizzato e obbligatorio per il 2022 vede l’Italia in prima fila, con la soluzione Nutrinform battery. La presidenza tedesca ha appoggiato una alternativa, il Nutriscore francese, ma la commissione dovrebbe adoperarsi per campagne educative e informative sulle informazioni, soprattutto sulle quantità, la cucina degli alimenti e la vita sana. Tutti i consumatori devono fare scelte informate. La proposta italiana afferma che non esistono cibi sani, in quanto tali, ma stili di vita sani”.

