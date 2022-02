Nutrinform, Ghiselli: il sistema a batteria spiega cosa c’è nella porzione di cibo e come incide sulla dieta

"L'etichettatura degli alimenti si inserisce nella strategia Farm to Fork, che propone di inserire sui pacchi informazioni chiare per fare scelte consapevoli e salutari. Sono state sviluppate diverse proposte di etichette prima del regolamento 1169 dell'Unione Europea. Alcuni sono sviluppati su basi informative, altri sono direttive, cercando di attirare l'attenzione per far fare una scelta immediata al consumatore, imponendo una scelta. Per il Nutrinform abbiamo scelto l'informazione, scegliendo un sistema oggettivo e non interpretativo, spiegando cosa c'è nella porzione che stiamo comprando e come incide sulla dieta complessiva. Con i sistemi semaforici non abbiamo l'indicazione dei singoli nutrienti, mentre il Nutrinform si basa sugli allegati del regolamento europeo, legati al consumo di 2000 Kcal giornaliere, la media dei consumi della popolazione europea. Il Nutrinform informa su tutti gli aspetti, anche quello energetico giornaliero, così che il consumatore impari anche il concetto di porzione". Così Andrea Ghiselli, in occasione dell'evento di presentazione dello schema di etichettatura nutrizionale "Nutrinform Battery, presentato presso la Sala delle conferenze della Farnesina.