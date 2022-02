Nutrinform, Patuanelli: Assolutamente contrari alla volontà di alcuni paesi Ue di omologare sistemi agroalimentari. Dieta mediterranea coniuga salute ed eccellenze alimentari

“Parlare oggi di sistema di etichettatura fronte pacco, di Nutriform e Nutriscore significa parlare del futuro del sistema agroalimentare europeo. Fondamentale è centrare subito l’oggetto della discussione, sento la volonta comune di alcuni paesi di portare le produzioni agroalimentari verso modelli di omologazione che il nostro paese non può assolutamente accettare.”

Così Stefano Patuanelli, Ministro dell’Agricoltura nel corso dell’evento di presentazione dello schema di etichettatura nutrizionale “Nutrinform Battery” presso la Sala delle Conferenze Internazionali della Farnesina.

“Il nostro paese ha 841 prodotti dop igp, 16,6 mld euro di valore della produzione con marchi che hanno una protezione e che rappresentano un’eccellenza e una distintività e con oltre 200mila operatori. Valori che si commentano da soli. La nostra è un’agricoltura distintiva e di eccellenza, in ogni singolo comune italiano troviamo prodotti che vengono coltivati solo in quelle zone e che rappresentano storia, tradizione e cultura dei nostri comuni. Mettere in discussione tutto questo con un sistema di etichettatura che non dà informazioni ma che vuole solo condizionare il mercato significa non soltanto voler proteggere i nostri sistemi produttivi ma anche il diritto di ogni cittadino di avere le giuste informazioni rispetto quello che sta mangiando” prosegue.

“La strategia One health non può essere confusa con la strategia One diet, non esiste una dieta unica che vada bene per tutti. Esiste il consumo moderato di tutti gli alimenti e la dieta mediterranea è patrimonio dell’umanità, la risposta giusta che coniuga salute ed eccellenze del nostro paese. Il Nutrinform è basato su dati scientifici e sulle analisi reali di cosa serve a livello nutrizionale a ciascun essere umano.

Su questo tema si è mosso compatto e unito il sistema paese, abbiamo percepito da subito che una informazione sbagliata ai cittadini potesse portare ad una trasformazione delle nostre produzioni agroalimentari. Adesso dobbiamo convincere anche altri partner europei che l’informazione è una cosa e che il condizionamento è un’altra.”