Nutrinform, Pichetto Fratin, MISE: sistema italiano informa senza dare giudizi e senza influenzare i consumatori

"La Commissione vuole rendere il sistema vincolante entro il 2022. Il regolamento attuale deve essere modificato per armonizzare le singole politiche nazionali. Dobbiamo evitare che le norme europee svantaggino il nostro paese rispetto ad altri stati membri. Le decisioni non devono essere prese da valutazioni economiche. Il consumatore potrà utilizzare una nuova app sviluppata con Federalimentare che consentirà di visualizzare una etichetta molto completa e basata sulle indicazioni dell'OMS. Si sta valutando di far apparire anche informazioni aggiuntive su prodotti DOP e IGP. Il Nutrinform informa senza dare giudizio, così da non influenzare consumatori consapevoli che vogliono informazioni supplementari e non superficiali. Non c'è la filosofia del colpo d'occhio come fa il Nutriscore, che induce all'errore ed è incoerente seguendo algoritmi non condivisibili. L'obiettivo è una informazione corretta e completa, cosa che il Nutriscore non può vantare. Alcune industrie iniziano ad adottare il Nutrinform, come associazione come la COPA, la COGECA, l'ETA. Tutto questo è la logica conseguenza di voler difendere il consumatore, i produttori e non meno rilevante è la difesa di tutto il sistema, a partire dall'agricoltura". Così Gilberto Pichetto Fratin, vice ministro del MISE, in occasione dell'evento di presentazione dello schema di etichettatura nutrizionale "Nutrinform Battery, presentato presso la Sala delle conferenze della Farnesina.