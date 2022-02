Nutrinform, Sequi (Maeci): Italia secondo paese più sano al mondo, tutelare dieta mediterranea. In gioco la salute dei consumatori europei

“La filiera agroalimentare rappresenta non solo una forza trainante della nostra economia ma di tutta l’economia europea. Esprime inoltre una componente fondamentale della nostra identità nazionale, l’agroalimentare italiano è da sempre sinonimo di alta qualità, si contraddistingue per la sua sostenibilità e la sua tutela della biodiversità. Incorpora ricerca e innovazione tecnologica insieme al rispetto del territorio e della tradizione. Tutte queste caratteristiche accompagnate da una estrema qualità rendono i prodotti Made in Italy tra i più apprezzati e più salutari al mondo. La dieta mediterranea è riconosciuta dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità e fornisce, ce lo dice la scienza, uno schema affidabile per una alimentazione equilibrata e completa”.

Così il Segretario Generale della Farnesina, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, nel corso dell’evento di presentazione dello schema di etichettatura nutrizionale “Nutrinform Battery” presso la Sala delle Conferenze Internazionali della Farnesina.

“Secondo il Bloomberg healthiest country index l’Italia è il secondo paese più sano al mondo ed è interessante notare come i paesi più sani al mondo siano quelli che usano la dieta mediterranea. Siamo orgogliosi di questi primati e vogliamo che siano difesi celebrati ovunque. Questo è ciò che la Farnesina fa quotidianamente impegnandosi nel sostegno e nella promozione delle indicazioni geografiche registrate in Ue.

Nel quadro del Farm to fork lavoriamo attivamente per stimolare un confronto a livello europeo su quello che sono gli effetti distorsivi dei sistemi di etichettatura a semaforo. Qui è in gioco la tutela dei consumatori europei. Per questo portiamo avanti questo concetto, il nutrinform che è un sistema semplice, trasparente, elaborato su rigorosi dati scientifici.

L’obiettivo principale deve essere quello di orientare in modo chiaro e consapevole le scelte di acquisto e di consumo. Non si tratta di una pura difesa di interessi italiani. Qualsiasi scelta a livello europeo deve essere oggettiva e non discriminatoria, rispettosa delle diete tradizionali cioè di un modello alimentare associato ad uno stile di vita sano.”