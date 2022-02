Nutrinform, Silano (ISS): studio conferma come il sistema a batteria informi meglio il consumatore

"Abbiamo valutato l'efficacia del Nutrinform battery, valutando alcuni aspetti, come la capacità di informare, l'impatto sulla salute, la guida agli acquisti, la riformulazione, la valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti e l'understanding. Ci siamo attenuti alla normativa europea sull'informazione al consumatore e come parametro di efficacia abbiamo valutato l'impatto del Nutrinform. Per raggiungere questo scopo abbiamo individuato 3 gruppi di 100 famiglie ciascuno valutate per reddito e abitudini alimentari. Dopo aver effettuato la spesa hanno ricevuto la visita dei nostri operatori che hanno attaccato uno dei tre possibili etichette fronte pacco: il Nutriscore, il Nutrinform e uno sticker nullo. Abbiamo valutato cinque categorie di prodotti attraverso un questionario che valuta diversi aspetti della conoscenza nutrizionale dell'individuo in due momenti diversi: al tempo zero e dopo 4 settimane. Il risultato che emerge come con il Nutriscore non cambia la conoscenza sugli aspetti nutrizionali dopo un dato periodo, mentre il Nutrinform effettivamente informa, compiendo il proprio compito". Così, Marco Silano, dell'Istituto Superiore di Sanità, in occasione dell'evento di presentazione dello schema di etichettatura nutrizionale "Nutrinform Battery, presentato presso la Sala delle conferenze della Farnesina.