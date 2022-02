Nutrinform, Vacondio (Federalimentare): Battaglia di civiltà. Proteggere le nostre tradizioni da standardizzazione delle diete e delle produzioni

“Voglio dire grazie all’impegno, alla coerenza e all’unità con cui si sta portando avanti quello che a nostro avviso è a tutti gli effetti una battaglia di civiltà. Le questioni nutrizionali sono fondamentali per l’Europa di oggi e di domani perché riguardano un aspetto fondamentale della nostra vita che è la nostra alimentazione. In questo modo coinvolgiamo aspetti essenziali quali la nostra salute ma anche le nostre tradizioni, i nostri territori e il senso di comunità oltre a poter donare alle generazioni future un mondo più sostenibile e rispettoso delle sue risorse naturali. Pertanto le soluzioni non possono essere di parte ma devono essere frutto di una riflessione ampia e condivisa all’interno dell’Unione europea.”

Così Ivano Vacondio, Presidente Federalimentare nel corso dell’evento di presentazione dello schema di etichettatura nutrizionale “Nutrinform Battery” presso la Sala delle Conferenze Internazionali della Farnesina.

“Vogliamo con questo evento aprire una discussione mettendo a disposizione degli altri paesi gli strumenti e il lavoro fatto in questo campo dall’Italia. Il Nutrinform è un unicum nel suo genere perché nasce da profonde riflessioni che hanno interessato tutti gli stakeholder, non è una proposta dell’industria o della filiera come invece è stato per altri schemi.

Dobbiamo chiederci quale cultura nutrizionale europea vogliamo. Se vogliamo che educhi il consumatore a seguire diete più sane o semplicemente lo direzioni verso l’acquisto di un prodotto piuttosto di un altro. Non ci possiamo accontentare di standardizzare diete e produzioni, dobbiamo invece proteggere le nostre tradizioni produttive e le caratteristiche uniche dei nostri territori. Dobbiamo educare a consumare tutti i cibi nelle giuste porzioni e frequenze.”