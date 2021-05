Nutrinform vs Nutriscore, Martina (Fao): Riaffermare centralità delle diete, fondamentale nella discussione su etichettatura

“Abbiamo tutti il compito di costruire linee strategiche per il futuro sempre più forti, facendo evolvere i punti di forza del sistema agroalimentare italiano. Lo sforzo che si sta compiendo è grande. Vero che in ambito internazionale la discussione su strumenti e tipologie di tracciabilità e le etichettatura è da tempo aperta. Una discussione molto complessa e che muove punti di vista molto differenti. In ambito Fao si lavora a stabilire standard globali per l’etichettatura degli alimenti. Io penso che nessuno debba avere paura del confronto aperto e per questo plaudo a iniziative come questa, fondamentale per far circolare le informazioni.”

Così Maurizio Martina (Fao) nel corso del webinar “Alimentazione sana, informazione corretta: Nutrinform battery vs Nutriscore” organizzato da Confagricoltura e Agronetwork.

“Abbiamo il compito di riaffermare la centralità del concetto di diete. Troppo spesso abbiamo consentito una visione statica, legata solo alla logica della tradizione. Il grande tema politico, per un paese come l’Italia è rilanciare la strategicità del ruolo delle diete e specialmente della dieta mediterranea” sottolinea.

“Se seguiamo questo filo troviamo alcune risposte, anche in merito alle etichettatura. Importante è però rilanciare questo approccio. Ovunque nel mondo è aperta questa discussione. L’attenzione per la cultura delle diete è un fatto strategico per tante realtà, non è solo una questione mediterranea. Noi abbiamo la possibilità di rilanciare i caratteri di modernità e innovazione di questa esperienza.

Il tema delle diete sarà al centro delle discussioni dei prossimi mesi e importantissimo per noi sarà l’esperienza delle indicazioni geografiche, e tutto ciò che si porta dietro” conclude.