Nutriscore accantonato, Ue punta a ibrido modello Usa-Australia. Ma produttori lo utilizzano solo se punteggio è positivo (come in Francia). Nonostante non ci siano prove che migliori scelte consumatori, Nestlè lo adotterà per il suo report annuale

Un sistema a stelle e colori. Questa l'ipotesi alla quale - da quanto apprende AGRICOLAE - si starebbe guardando in Europa dopo il fallimento del Nutriscore.

Da quanto si apprende da fonti interne sembrerebbe che si stia valutando in Ue un 'compromesso' tra il modello statunitense, e quello australiano per superare il dibattito venutosi a creare in Ue sul modello francese considerato obsoleto anche dai ricercatori francesi, come Jean-Michel Lecerf.

Si chiama Health Star Rating ed è il Nutriscore in salsa australiana. Non migliora le scelte di acquisto dei consumatori -secondo una ricerca internazionale- ma Nestlè lo adotterà come sistema di valutazione per i propri prodotti nel suo report annuale. E i produttori lo utilizzano solo se il punteggio è positivo (come in Francia). Ecco l'etichettatura made in Australia a cui anche l'Europa -forse- sta guardando.

Mentre in Europa il Nutriscore sembra essere stato accantonato definitivamente a favore "di una etichettatura che non polarizzi il dibattito", come affermato dal vicedirettore per la sostenibilità alimentare presso la DG SANTE, Claire Bury, e dal vice presidente del Parlamento Ue, Pina Picierno, e con ogni discussione in merito rinviata a non prima del 2024, prosegue la ricerca da parte della Commissione Ue dell'etichettatura in grado di soddisfare tutti i paesi membri.

Tra le molte proposte al vaglio vi sarebbe - da quanto apprende AGRICOLAE - anche il Nutriscore in versione australiana, l'Health Star Rating, che non pare discostarsi molto dalla sua versione francese.

"Più stelle, più sana è la scelta" è il motto dell'etichettatura australiana, la quale punta -anch'essa- a fornire al consumatore uno strumento di confronto rapido tra prodotti simili.

L'Health Star Rating è un sistema di etichettatura sulla parte anteriore della confezione che valuta il profilo nutrizionale complessivo degli alimenti confezionati e gli assegna una valutazione da ½ stella a 5 stelle, in base alla quantità di componenti specifici all'interno del prodotto. Questi componenti possono includere energia, grassi saturi, zuccheri totali, sodio, proteine, fibre alimentari e contenuto di "frutta, verdura, noci e legumi" (fvnl).

L'utilizzo del sistema HSR è volontario, mentre il numero delle stelle e la coerenza delle informazioni -incluse la quantità dei nutrienti e il corretto utilizzo dell'algoritmo- sono affidati ai singoli produttori e rivenditori.

Come specificato sul sito istituzionale dell'HSR il sistema a stelle non fornisce però "un'indicazione dell'assoluta salubrità di un prodotto o della quantità di ciascun alimento da consumare nell'ambito di una dieta equilibrata. Il sistema Health Star Rating non prende in considerazione altri effetti sulla salute di particolari ingredienti, sostanze nutritive, prodotti o metodi di lavorazione".

Il voto espresso a stelle per mezzo di un logo può inoltre essere accompagnato da alcune grafiche, come quelle sulla quantità di energia oppure di nutrienti.

Come per il Nutriscore non mancano però le criticità, in un sistema che fa dell'immediatezza nella comunicazione al consumatore il suo cavallo di battaglia. Non solo si tratta di un sistema autoregolatorio ma l'HSR è anche compensativo. "Ciò significa che un attributo nutrizionale negativo può essere annullato, o bilanciato, da un attributo positivo. Un produttore può ottenere un punteggio HSR elevato per un prodotto ricco di zucchero aggiungendo un ingrediente salutare come la fibra" scrive in un articolo online di qualche anno fa The Conversation.

Ritornano dunque le stesse problematiche della versione francese dell'etichettatura fronte pacco, a partire dal fatto che le classificazioni sono valide solamente se si prendono in considerazione le stesse categorie di prodotto (dunque si potranno avere quattro stelle sia per il latte che per i cereali, pur avendo qualità nutrizionali e livelli di salubrità completamente differenti).

Si ripetono infine le stesse dinamiche registrate sul Nutriscore da parte dei grandi produttori, che scelgono di adottare l'etichettatura fronte pacco solo nel caso in cui convenga loro. Scrive sempre The Conversation:

"Inoltre, il sistema non è obbligatorio, lasciando ai produttori la libertà di decidere quando e come utilizzarlo. Ad esempio, solo il 20% circa dei prodotti confezionati disponibili nei supermercati neozelandesi e australiani dispone di un HSR. Per aggiungere alla distorsione, un numero sproporzionato di questi mostra valutazioni elevate. Ciò indica che i produttori utilizzano l'HSR solo per i loro prodotti più sani."

Dubbi sulla reale efficacia dell'Health Star Rating sono state avanzate anche da una ricerca internazionale del 2020, che evidenzia come "non sono state osservate solide prove del fatto che l'etichettatura HSR modifichi il comportamento di acquisto dei consumatori. L'effetto positivo sull'acquisto di nutrienti degli alimenti con etichetta HSR deriva probabilmente dalla riformulazione dei prodotti per ottenere una migliore etichetta HSR."

Insomma, come per il Nutriscore non ci sono prove concrete a dimostrazione dell'efficacia dell'etichettatura e del suo impatto nelle scelte di acquisto dei consumatori. Si realizzano invece le stesse dinamiche da parte dell'industria che ritroviamo in Europa, la quale per ottenere valutazioni maggiormente positive, si impegna nella riformulazione dei propri prodotti.

Di seguito la ricerca:

https://nutrition.bmj.com/content/early/2022/08/17/bmjnph-2022-000459

Alle medesime conclusioni era giunto anche lo studio Ue del JRC (Centro Comune di Ricerca della Commissione Ue) che prendeva in esame gli effetti delle etichette nutrizionali fronte pacco sui consumatori, e in particolare il Nutriscore:"Non ci sono ancora dati reali sufficienti per valutare l'impatto della FOPNL sull'assunzione alimentare e sulla salute."

Si tratta, dunque, di una serie di dati e ricerche, che mostrano come l'utilizzo delle etichette sui prodotti faccia poca presa sui consumatori al momento di dover fare la spesa. Un elemento questo che emerge anche nell'ultimo rapporto Efsa, il quale mette in luce come a guidare le scelte dei consumatori vi siano al primo posto il costo, poi il gusto e l’origine. Agli ultimi posti Clima e Ambiente.

L'Eurobarometro speciale che esamina le percezioni e gli atteggiamenti degli europei nei confronti della sicurezza alimentare parla chiaro: al primo posto nel guidare le scelte di chi fa la spesa è il costo (54%) del prodotto, seguito dal gusto (51%) e dall'origine e sicurezza (46%). Poi il contenuto dei nutrienti. Agli ultimi posti e marginali il rispetto per l'ambiente e il clima.

In un recente articolo per Forbes Hank Cardello evidenzia, sulla base di alcuni dati scientifici, come nonostante il prolificare di etichette nutrizionali da paese a paese, non si constati una reale diminuzione dell'obesità: "Uno studio sulla segmentazione dei consumatori del 2020 del Natural Marketing Institute (NMI) offre approfondimenti. NMI ha scoperto che coloro con i più alti tassi di sovrappeso e obesità non leggono le informazioni nutrizionali sui pacchetti tanto quanto quelli con un peso sano. L'etichettatura nutrizionale si limita a predicare al coro: rassicurare i consumatori attenti alla salute che stanno facendo buone scelte ma non riescono a raggiungere le persone che ne hanno più bisogno."

Tra le soluzioni per un reale cambiamento, scrive Cardello, la necessità di "rendere le etichette informative piuttosto che interpretative (come nei simboli che etichettano i prodotti alimentari come "cattivi")."

Nel frattempo Nestlé ha annunciato che il suo rapporto annuale valuterà i propri marchi di alimenti e bevande in base al sistema Health Star Rating (HSR), che assegna un punteggio del profilo nutrizionale da ½ a 5 stelle, mentre continueranno ad essere adottate le etichette nutrizionali attualmente in uso in ciascun paese, come il Nutriscore.

"Nell'ambito del suo impegno di rendicontazione globale, Nestlé confronterà i suoi alimenti e bevande con il sistema Health Star Rating. HSR fornirà un'unica base di confronto per la nostra ampia offerta globale di alimenti e bevande in 186 paesi, ad eccezione dei nostri prodotti nutrizionali specializzati. Per aiutare le persone a fare scelte alimentari informate, i prodotti Nestlé continueranno a mostrare schemi di etichettatura nutrizionale pertinenti a livello locale sulla parte anteriore della confezione, come Nutri-Score, su base volontaria o come richiesto dalle autorità."

Come funziona il calcolatore HSR

Le sei categorie di alimenti nel calcolatore HSR sono: • Categoria 1 -Bevande (escluse le bevande di categoria 1D)

• Categoria 1D -Latte e bevande a base di latte (comprese le bevande alternative al latte)

• Categoria 2 -Tutti gli alimenti (diversi da quelli inclusi nella categoria 1, 1D, 2D, 3 o 3D)

• Categoria 2D -Prodotti lattiero-caseari (diversi da quelli inclusi nella categoria 1D o 3D)

• Categoria 3 -Oli e creme spalmabili (inclusi margarina e burro)

• Categoria 3D -Formaggi In tutte le categorie (ad eccezione delle bevande non casearie di categoria 1) il calcolatore HSR tiene conto di quattro aspetti del prodotto associati all'aumento dei fattori di rischio per le malattie croniche: energia,

grassi saturi,

sodio,

zuccheri totali Il punteggio HSR considera anche alcuni aspetti "positivi" di un prodotto come il contenuto di fvnl -frutta, verdura, noci e legumi- (punti HSR V) e, in alcuni casi, il contenuto di fibre alimentari (punti HSR F) e proteine (punti HSR P). Tenendo conto di questi componenti, i punti vengono assegnati in base alla composizione per 100 g o 100 mL del prodotto, seguendo le unità utilizzate nel NIP.

