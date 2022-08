Nutriscore, Antitrust impone a Carrefour “AVVERTENZA”: Le reazioni del mondo politico

Il mondo politico sottolinea ancora una volta la necessità che il governo si impegni in maniera decisa nel contrastare il sistema di etichettatura francese Nutriscore e nella promozione di un sistema di etichettatura a batteria, come il Nutrinform.

Un ulteriore tassello viene dalla delibera da parte dell'Antitrust nei confronti di Carrefour che ha adottato il sistema in Italia prima di una decisione comune, condivisa ed armonizzata da parte del'Unione europea, che da quanto si apprende dovrebbe arrivare a novembre.

L'Autorità ha imposto a Carrefour di posizionare un AVVERTENZA con la quale si precisa come il Nutriscore sia un sistema basato su un algoritmo scientifico non condiviso universalmente.

Le reazioni:

"Il fatto che Carrefour abbia deciso di adottare il Nutriscore anche in Italia prima che in Europa sia stata assunta una decisione non è stato un bel segnale per tutti coloro che credono in alimenti di qualità, e doveva e deve sollevare il livello di allarme e di reazione sul tema.

Il conseguente pronunciamento dell'Antitrust rappresenta in questo senso il minimo sindacale, in quanto la apposizione della scritta “AVVERTENZE: il sistema NutriScore è stato sviluppato in base ad un algoritmo e a valutazioni scientifiche non universalmente riconosciute e condivise.”, rappresenta solo la comunicazione di un dato di realtà che bilancia solo in parte l'impatto della comunicazione visiva, senza peraltro superare tutti i limiti connessi alla metodologia come anche il MISE ha fatto rilevare".

Così ad AGRICOLAE il vicepresidente della commissione Agricoltura del Senato Mino Taricco in merito alla delibera dell'Antitrust.

"Allo stesso modo, l'eliminazione della “apposizione dell’etichetta semaforica su quei prodotti riconosciuti patrimonio nazionale (DOP, IGP, STP, PAT) per i quali i produttori sono obbligati a mantenere determinati tenori di nutrienti, previsti dai disciplinari di produzione, pena la perdita della certificazione nazionale ed europea.” e “gli impegni riguardanti i prodotti della tradizione gastronomica italiana sui quali non sarà apposto il bollino NutriScore” andava prevista non solo per il futuro, ma da subito, ed in ogni caso essendo evidenti i limiti dello strumento NutriScore in sé sono una misura necessaria ma non sufficiente.

Credo che il Governo debba prendere in mano la questione con tutta la decisione possibile, e sarebbe necessario che questo pronunciamento fungesse da stimolo per un maggiore impegno in sede europea sul tema".

“Ci siamo sempre battuti come Partito democratico sia a livello europeo che nazionale nei confronti dell’etichettatura ‘a semaforo’ proposta dai francesi, un sistema che non informa i consumatori in modo corretto ma li condiziona.Le istituzioni, le forze politiche, il mondo agricolo italiano si sono con chiarezza pronunciate sul Nutriscore come un modello di etichettatura che non aiuta i consumatori, non tutela la salute.L’Italia ha proposto un sistema diverso, il Nutrinform, che al contrario dà al consumatore le informazioni sull’origine e sulle caratteristiche dei prodotti permettendo scelte consapevoli. Vedere il bollino rosso su prodotti come parmigiano reggiano o l’olio d’oliva e in generale su ciò che contraddistingue la nostra dieta dieta mediterranea - riconosciutaPatrimonio dell’Unesco - non è accettabile. Riteniamo si debba continuare a sostenere il nostro sistema che da’ valore alla salute e all’ambiente.Una sfida che continueremo in tutte le sedi internazionali ed europee”. Lo dichiarano in una nota congiunta le deputate del Pd, Antonella Incerti e Susanna Cenni, a proposito del fatto secondo cui la catena Carrefour ha adottato l’etichettura Nutriscore, ed è intervenuta l’antitrust dichiarando che non è ancora universalmente riconosciuto.

"Ancora una volta l'Antitrust interviene sul Nutriscore. Non so quanto convenga a chi utilizza il sistema di etichettatura a colori francese apporre un’avvertenza per specificare come sia basato su un algoritmo scientifico non riconosciuto". Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, commenta quanto deliberato dall'Antitrust sull'utilizzo dell'etichettatura Nutriscore da parte di Carrefour nei punti vendita in Italia. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti imposto al gigante della Gdo francese di precisare alcune avvertenze su come il sistema NutriScore sia stato “sviluppato in base ad un algoritmo e a valutazioni scientifiche non universalmente riconosciute e condivise”. “L'Italia insieme ad altri paesi europei - ricorda il sottosegretario - si sta battendo in Ue perché quello che arriva in tavola non sia etichettato in base a parametri discriminatori tesi a influenzare il consumatore nelle proprie scelte. Quello su cui da tempo il nostro governo sta lavorando è un sistema, il NutrInform Battery, il cui obiettivo invece è informare correttamente ed educare il consumatore sulle scelte più sane da fare per la propria salute, tenendo conto del fabbisogno e del profilo nutrizionale di ciascun individuo. Tutti gli alimenti in commercio devono essere presi in considerazione nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata. Senza basarsi su semplici algoritmi a colori che non tengono conto di tante variabili, a partire dalla quantità”, conclude Centinaio.