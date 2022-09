Nutriscore, Antitrust sanziona “Régime Dukan”: Etichettatura a semaforo senza chiarimenti per il consumatore è pratica scorretta

l’apposizione del bollino semaforico sui prodotti a marchio “Dukan” - in assenza di contestuali e adeguati chiarimenti - risulta in violazione degli artt. 20, 21, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a indurre il consumatore medio a ritenere che quelle presentate siano scelte di consumo alimentare salutistiche in senso assoluto e che il prodotto giudicato come verde possa essere considerato il “migliore” della sua categoria a discapito dei prodotti arancioni o gialli. Più precisamente, la mancanza di elementi chiarificatori in relazione ai caratteri e ai limiti della metodologia utilizzata non consente al consumatore di utilizzare in maniera consapevole la valutazione espressa. Infine, l’omissione informativa, sulle confezioni dei prodotti, relativa alla ragione sociale e all’indirizzo dell’operatore del settore alimentare risulta in violazione dell’art. 22 del Codice del Consumo, in quanto omette un’informazione di cui il consumatore necessita per esercitare i propri diritti.

L'AGCM delibera perciò:

che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Régime Dukan Société par actions simplifiée, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, lettera b), e 22 del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione e la continuazione;

Nutriscore-Antitrust- Dukan